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85度C：愚人節「小桃氣買一送一」！

麻古茶坊：買一送一！Uber Eats外送優惠

得正：全品項飲料「珍珠免費加料」！

愚人節沒開玩笑，手搖飲料優惠來報到，85度C表示，4月1日不惡作劇、開喝甜蜜初戀系飲料「小桃氣」，一日限定大杯買一送一！麻古茶坊則是即日起有買一送一Uber Eats外送優惠；得正表示，買全品項飲料可享「珍珠免費加料」。本文整理最新愚人節手搖飲料優惠一次掌握。愚人節不惡搞，開喝香甜蜜桃融合沁涼氣泡水的輕甜風味，平均一杯30.5元好划算。提醒大家，此活動為節日限定飲品優惠，僅限門市現場購買，不提供寄杯服務；85 Cafe APP外送／自取及電話訂購無此優惠，小桃氣固定微糖、少冰，不開放額外加料。迎接愚人節前把握時間喝手搖飲料優惠，提醒大家，買冰送冰、買熱送熱，不可混搭。提醒大家，活動請依平台顯示為主；單杯飲品限加料乙份，各門市每日數量贈完為止；活動品項限「珍珠」，恕不替換其他配料；為維護飲品品質，如遇餐點高峰平台暫時關閉，敬請見諒。