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台中市長盧秀燕訪美期間多次提到為台灣發聲、了解美國觀點，但立院國防委員會昨天審查國防特別條例，再度陷入僵局，藍議員酸她空有多名子弟兵立委，卻難在黨內發揮影響力，應該非常懊悔「當初不該把黨主席交給鄭麗文」。盧秀燕強調，很多國會議員知道她真正的想法，但基於政治高度與風度，她不能在任何公開場合下指導棋。盧秀燕今（26）日在市議會專案報告赴美市政考察交流成果，民進黨議員周永鴻、陳俞融、林祈烽等人則都關心軍購案，陳俞融說，盧秀燕說赴美傳達最重要的訊息，應該適當維護國家安全、適當軍購根本是自我安慰、表態和不表態沒有差別。盧秀燕則回嗆「你們是在向我求救嗎？你們是在希望我發揮影響力，去影響哪些人？」自己不是國會議員，不須表明支持哪個版本。林祈烽則表示，市長說為了國家安全，適當軍事部署和武器採購是必須的，但相關法案在立法院仍卡關，建議她和6名子弟兵立委研究如何讓國防預算通過。他並開酸說「市長現在應該非常懊悔和懊惱，當初不該把黨主席交給鄭麗文，我猜你也沒想到，鄭麗文會搞出這場僵局吧」！盧秀燕並未正面回答有關鄭麗文的問題，但連講2次「我真正的想法很多國會議員知道」。她強調以「子弟兵」形容，太褻瀆台中的藍委，「我們是很好的伙伴，他們不是子弟兵」，並指政治應該有高度與風度，大家應該尊重國會議員的職權，「私底下他們知道我的想法，但我不能在任何公開場合去下指導棋，這對他們是不禮貌的。」