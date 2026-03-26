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▲邰智源（左2）、羅時豐（右2）主持《真料理兩鍋論》屢獲佳績。（圖／麥卡貝提供）

《真料理兩鍋論》入主週六8點！邰智源開戰

▲斐棋（右）、君白（左）加入《真料理兩鍋論》主持群。（圖／麥卡貝提供）

料理實境節目《真料理兩鍋論》去年12月開播，收視及討論度屢獲佳績，節目將於本周迎來第二季首播，宣布加入週六晚上8時時段，於台視播出對打胡瓜《週末最強大》、白冰冰《超級冰冰Show》，因此找來啦啦隊女神斐棋、君白主持生力軍助陣，邰智源喊話觀眾期待全新內容，「說不定我們會絕地大反擊！」盼帶來更多驚喜面貌。《真料理兩鍋論》加入週六晚上8時時段，邰智源喜悅藏不住，「讓我們能在一片歡樂的歌聲當中，還能將一些美食介紹給大家，相信節目必定會掀起一陣漣漪！」羅時豐更感嘆竟然能在自己接近花甲之年的時候，還可以進入週末8點強檔時段，備感榮幸。邰智源與羅時豐也誇下豪語，要將更多美食和各行各業的故事帶給大家，透露觀眾們可以好好期待第二季的精采內容，聽到羅時豐嗆聲「第一季羅鍋隊獲勝較多」，邰智源不甘示弱：「這一季可難說，說不定我們會絕地大反擊！」刺激感與可看度大大提升。此外，全新一季節目加入2位啦啦隊女神斐棋、君白組成新的主持團隊，斐棋直呼成為美食節目主持人是從小到大的心願，尋找美食、料理對戰都完美解鎖成就；君白則開始投入看美食節目做功課，還去上聲音課、訓練主持反應力，為主持節目做足準備。《真料理兩鍋論》本月26日起於Hami Video每週四20:00播出最新一集，本月28日起於台視每週六20:00播出最新一集，4月1日於「木曜4超玩」YouTube頻道每週三20:00更新上架。《真料理兩鍋論》節目最新消息，敬請關注《真料理兩鍋論》官方社群。