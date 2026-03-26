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馬英九基金會人事風波延燒，前總統馬英九直指昔日幕僚王光慈、國民黨副主席蕭旭岑涉財政紀律事件，讓蕭旭岑在鏡頭前哽咽指出「馬總統很多事情忘了」，被解讀是指馬罹患「失智症」。對此，馬英九昔日幕僚、藍委羅智強今(26)日談起失智一事，坦言「一時之間，不知從如何說起」，提起父親失智一事，直言「我看到另一個，對我來說非常重要的人，開始出現我父親早期類似的狀況」，但他也說自己不是醫生，不能斷言，但請大家多給他包容。馬英九昨在專訪中，直言碰到財政紀律的問題六親不認，蕭旭岑跟王光慈和台商的往來中有無財務上的關係？「他們沒有告訴我」，蕭旭岑則眼眶泛淚、哽咽表示，他什麼事都跟馬英九報告，但近年，很多事情馬英九忘了，，事情發生後他的一位老長官說，馬總統早上還問他，為何旭岑跟光慈離開了，下午就說這兩個人很可惡要法辦，「我很心酸無奈」。羅智強稍早在臉書指出，失智，需要的是耐心包容、理解陪伴。失智，並不羞恥，那是人生走到最後，可能會出現的一段風景。他說這兩天心情有點沉重，甚至說，是有點難過。有些話一時之間，真的不知從何說起。羅智強說，幾年前，父親開始容易忘事，本以為是年紀大了都會有的問題。後來，他開始常有疑心，覺得身邊有不乾淨的東西想害他；情緒也變得不太穩定，很容易哭，也容易低落。小時候的他，除了祖父和祖母過世的時候，從沒看過父親哭，印象中一次都沒有。羅智強說，但很快他意識到，父親可能是失智症。也帶去看醫生，確認了父親有失智的症狀。再後來，父親的症狀愈來愈明顯。有時候知道是誰，卻叫不出名字；有時候，會把他認成父親弟弟。記憶開始錯亂、遺漏。但他發現，只要說故事給父親聽，說著說著，有時就能清楚地想起他是誰。羅智強說，他知道父親的心中住著他，住著他所愛的人。只是，那扇門，被一道名為「失智」的鎖鎖住了。這道鎖，不一定打得開。只能用陪伴，慢慢去融化。只是，它今天被融化，明天又會再鎖上。你融化了一次，還要再一次。做子女的能做的，就是一次又一次地，用陪伴去融化它。耐心理解、靜靜陪伴，是他們能為父母盡的一點孝道。羅智強坦言，這幾天失智問題成為社會討論焦點，他看到另一個，對他來說非常重要的人，也開始出現父親早期類似的狀況心中，除了不捨，還是不捨。但他不是醫生，不能斷言那是不是失智症的前期，但他想說的是，請大家，多給他一點包容。羅智強強調，小時候，是父親用一生的勤勉，教他做人處事；而現在，是父親用他的狀態，提醒他人生最後，可能會走進的那一段路。他愛他父親，他是世界上最棒的父親。今年他的生日願望，想送給父親，也送給所有正在面對失智的家庭，願都有足夠的耐心，在一次又一次的遺忘中，仍然選擇記得愛。願都有足夠的溫柔，在一次又一次的錯認中，仍然願意靜靜的陪伴。這條路很長，也不容易。但願每一個正在走這條路的人，都不孤單。也願所有的父母，平安、安穩，有子女溫柔的陪伴。