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美國與伊朗之間的戰爭持續，週四金價下跌，因市場對今年美國聯準會（Fed）升息的預期增加，加上油價高漲引發通膨憂慮，同時投資人正等待中東局勢降溫的明確訊號。金價在每盎司4500美元上下震盪。專家指出，黃金價格變化的關鍵在下週。根據路透報導，現貨黃金價格週四早上下跌 1.2%，報每盎司4451美元。美國4月交割黃金期貨下跌 2.3% 至4448美元。Tastylive全球主管 Ilya Spivak 表示，「市場正在加速形成這場戰爭將意味著通膨的看法，而通膨代表著央行將做出反應，最終導致更高的利率。」布蘭特原油期貨重新升破每桶100美元，因市場擔心中東長期戰事將進一步干擾能源供應流動。油價上升往往會推高通膨。雖然通膨上升通常會提升黃金作為避險資產的吸引力，但高利率則會抑制對這種不產生利息資產（黃金）的需求。根據芝商所的FedWatch工具，市場目前認為今年12月前升息的機率為37%，幾乎不認為會降息。而在衝突爆發前，市場原本預期至少會有兩次降息。美國總統川普（Donald Trump） 表示，伊朗迫切希望達成協議以結束近四週的戰鬥。這與伊朗外交部長的說法相矛盾，後者表示伊朗正在審視美方提案，但無意展開談判以結束衝突。Capital.com資深金融市場分析師羅達（Kyle Rodda）表示，「在接下來的24到48小時內，金價主要將對與談判相關的消息作出反應。但真正的大幅波動很可能會出現在下週初，屆時將更清楚美國是否會在本週末對伊朗發動地面入侵。」白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）週三表示，若伊朗不接受自己已被「軍事擊敗」的說法，川普將對伊朗採取更強硬打擊。