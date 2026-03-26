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▲台北兩館祭出重磅優惠為母親節檔期提前暖身，推出買正貨送正貨、現折500元。（圖／SOGO提供）

▲ESTEE LAUDER無敵膠原分享組，價值9960元，優惠價5976元，多折500只要5476元。（圖／SOGO提供）

並成功累積快樂購卡，就可獲得抽獎機會，最大獎有「Samsung Galaxy S26 256GB」。



▲年度必買保養組首推人氣韓星Lisa代言SHISEIDO國際櫃山茶花修護精華組（買50ml送70ml），再加贈「SOGO電子商品券500元」下殺3.5折。（圖／SOGO提供） 新光三越初夏購物節4/1起開跑！化妝品滿3000送3000點



新光三越初夏購物節也自4月1日起至4月12日盛大開跑，化妝品單筆滿3000送3000點、首六日名品單筆滿1萬送5000點等超高回饋，若使用 skm pay 綁定聯名卡消費滿8000元，再加贈3000點，其他11大銀行信用卡消費特定服飾類別滿8000元再加贈 2000 點（限量每卡每日限 1 次）。



此外，新光三越今年更首度攜手韓國潮牌Wacky WiLLy推出9款聯名限定好禮，並引進Wacky WiLLy代言人aespa成員Giselle同款限量稀缺鞋款（獨家販售）、獨家潮流拍貼機、LINE聯名貼圖等。檔期間也引進超過200家新櫃／快閃店，包括CAPCOM全球首間海外直營門市、首度登台的日本東京潮流機能包MAKAVELIC、全台首發的泰國戶外環保服裝品牌CALM、百貨首發－日系潮流選品店INVINCIBLE、首度來台的印尼連鎖咖啡Kenangan等，引爆春夏消費熱潮，為母親節檔期戰提早暖身。



▲新光三越攜手韓潮牌Wacky WiLLy推聯名限定好禮、LINE貼圖，還有韓星稀缺鞋款限量開搶。（圖／新光三越提供）



為即將到來的母親節暖身！SOGO忠孝館、復興館自4月1日起搶先推出化妝品回饋，明星組合最低下殺3.4折，且指定優惠組還可多折500元，活動期間指定彩妝、香氛、男士保養品單筆3000元送300元抵用券，化妝品區單筆5000元送500元電子抵用券，搭配聯名卡最多享13%回饋。SOGO台北店母親節化妝品活動將自4月1日起至7日登場，SOGO表示，今年母親節前哨戰化妝品業績拚微幅成長，主要受出國潮、電商購物影響，市場態度偏保守。不過，隨著各品牌彩妝推出話題商品，加上多位韓星代言，吸引消費者嚐鮮，業績仍有成長動能。這波檔期最強亮點是「化妝品、保養品組合下殺至3.4折」，優惠力度與周年慶相當。尤其是頂級保養品系列持續成長，顯示消費者願意花較高價格，換取更符合需求的服務與商品。SOGO忠孝館祭出暢銷明星有感回饋組，享優惠價再現折現省500元，刷中信SOGO聯名卡再享最高13%回饋。必搶組合有ESTEE LAUDER無敵膠原分享組，價值9960元，優惠價5976元，多折500只要5476元（限量100組）；SHISEIDO國際櫃 百優保濕乳霜排隊組，價值5824元，優惠價2520元，折後只要2020元（限量100組）。復興館也帶來超強回饋，年度必買保養組首推人氣韓星Lisa代言SHISEIDO國際櫃山茶花修護精華組（買50ml送70ml），再加贈「SOGO電子商品券500元」下殺3.5折，優惠價3915元（限量20組）；香氛新櫃義大利百年奢華香氛品牌ACQUA DI PARMA新品早安慢活淡香精100ml同步登場，售價11800元（限量30瓶），消費滿9800元送藍色地中海珍釀淡香精。且4月8日起至23日前，SOGO會員可於APP線上扣「500點換300元、200點換100元母親節購物金」一張。忠孝館即起推出「Beauty Fair加碼抽」，凡於活動期間當日單筆消費2000元，