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▲ 應曉薇得知加保3000萬元後情緒崩潰，表示不要讓自己和媽媽「生離死別」。（圖／記者葉政勳攝）

京華城容積率弊案、政治獻金案今（26日）台北地院一審宣判，全案核心人物前民眾黨主席遭判有期徒刑17年、褫奪公權6年。另威京集團主席沈慶京有期徒刑10年、褫奪公權5年；前台北市議員應曉薇有期徒刑15年6月、褫奪公權6年。宣判後，北院召開強制處分庭，柯文哲維持7000萬元交保；另應曉薇、沈慶京則加保3000萬，覓保期限寬限至明（27日）下午5時。原本以1.8億元天價交保的沈慶京，合議庭認為沈慶京交保時身體狀況欠佳，如今狀況不同加上人脈不同，裁定加保3000萬元；另以3500萬元交保的應曉薇則因「原保證金不足以擔保不會逃亡」為由再加保3000萬元，而應曉薇一聽到消息後，忍不住淚崩喊：「別讓我跟媽媽生離死別！」北院覓保期限寬限至明（27日）下午5時，沈慶京、應曉薇目前仍在候審室等待中，若未於今（26日）未交出保金，恐在候審室中過夜。至於維持7000萬元交保的柯文哲，稍早簽名後離開台北地院。面對大批支持者到場聲援，柯文哲面露微笑、揮手，步上車的過程中並未說話。但面對有期徒刑17年，2028總統大選夢碎的他，被問到：「有沒有覺得很誇張，不讓你選總統？」時，柯文哲則露出一抹微笑，並未多語。