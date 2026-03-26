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「外籍幫傭新制」預計4月13日上路，只要家中有未滿12歲孩童就可申請，但政策引發多名立委炮轟、質疑，藍委認為勞動部態度「雙標、前後不一」，綠委則質疑托育制度正在走回頭路，且衝擊本國就業。對此，部長洪申翰今（26）日表示，勞動部也主動研擬了配套措施，包括一些做法、流程，是有減緩各界擔憂的這些問題。立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛福部長石崇良及洪申翰就「在職照顧者支持體系是否完善、長照3.0服務輸送與長照安排假評估」進行專題報告，並備質詢。國民黨立委王育敏指出，先前為了緩解長照家庭的壓力，委員會上也討論80歲以上老人免評巴氏量表就可聘國籍移工，然而，勞動部長在2024年12月30日針對立法院法案，發文反對80歲以上老人可免巴氏量表聘外籍看護工，理由包括可能「避重就輕」、「外籍看護工不是台灣要增加多少就可以增加」等，她質疑，當時極力反對開放，卻開放家有12歲以下小孩可聘外籍幫傭，「是不是雙標、前後不一？」對此，洪申翰表示，勞動部在去年1月就通過了就業服務法第46條修訂後，很積極、主動地研擬六大配套措施，包括一些做法、流程等，的確在去年整體配套執行上，發現這個配套執行是有效的，緩解了大家原先很擔心的一些問題。至於該政策誰提出，他回應，其實就是勞動部、衛福部兩個部會共同商議提出這個政策，從去年下半年就一直在評估該政策，因為也有看到一些家庭的需求，洪申翰說，自己親自了解到有蠻多雙薪家庭有這個需求，但當然也有很多團體對此持不同意見，也透過很多方式做意見表達，這些意見勞動部也都有在掌握之中。民進黨立委林淑芬則批評勞動部尚未針對本國托育人員、家事服務員及居家保母的就業衝擊、甚至兒童最佳利益評估提出完整分析，就貿然推動政策。她指出，依《就業服務法》第42條精神，外籍看護應採「補充原則」，避免取代本國勞動力，但此次開放家庭幫傭與兒童照顧已與長照性質不同，恐對本國就業造成失業衝擊。她並提到，政府多年來推動公共化照顧體系，包括長照服務、育兒補助與照顧假制度，目標在減輕家庭與女性照顧負擔，如今卻反向鼓勵家庭自行購買勞務，使照顧家庭走向付費化，等同政策倒退。她批評此舉是「讓有錢的人買工，沒錢的人自求多福」，病急亂投醫。洪申翰強調，如果沒有任何配套措施，或多或少對本國就業有一些影響，針對可能對本國工作產生工作影響，勞動部也會和衛福部擬一整套的計劃，來去支持本國工作者勞務市場的開拓。他也強調，鬆綁外籍幫傭政策目標是希望讓雙薪家庭勞工可以減少離職、安心上班及家庭減壓，減少因為家庭照顧離職的機率，後續也會來精進二度就業婦女回歸職場的相關措施。