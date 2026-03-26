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▲體驗在火場裡滅火。（圖／高市府社會局提供）

▲身障機構無障礙之家實際防災演練。（圖／高市府社會局提供）

高雄市政府積極提升社會福利機構的防災韌性，運用「XR虛擬實境技術」以非常擬真的工具，帶給機構一線人員防災知能。社會局感謝「永揚消防安全設備股份有限公司」公益捐贈「XR虛擬滅火器」設備，這項科技應用打破空間限制，讓原本靜態的防災教育變為極具臨場感的實作訓練，以期面對突發火警時，增加工作人員第一時間防備技能，提升機構防火安全。這次引進的 XR虛擬實境滅火器，是國內首次將此技術深入社福前線的創新應用。由於照顧機構的住民多屬避難逃生困難的一群，火災初期的「黃金時間」應變至關重要。透過這套設備，工作人員可在不具危險性的環境下，反覆模擬逼真的濃煙與火焰情境，真正掌握滅火器的操作手感，達到「演練即作戰」的效果。社會局局長蔡宛芬表示，這套設備融合先進的虛擬實境技術，讓第一線人員學習正確滅火技巧，特別感謝永揚消防董事長張來川公私協力共同推動防災教育，社會局從1月份啟動種子人員培訓，並已經在無障礙之家及仁愛之家進行實地演練，設備發明人林金宏蒞臨現場指導人員，透過系統模擬的濃煙與火焰情境，人員能反覆練習並掌握滅火器的操作程序，搭配計分與任務挑戰的互動情境，也提升學習動機。這套設備未來將推廣到150多家社福機構，強化第一線同仁的防災意識，確保在突發狀況發生時，能有效守護住民與工作夥伴的安全，讓高雄的社會福利服務環境更專業、更安心。