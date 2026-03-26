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▲金智媛2天前暴瘦現身米蘭，當時還是長髮造型。（圖／IG@bvlgari）

金智媛把長髮剪掉 「傳奇顏值」被稱白雪公主

憑韓劇《淚之女王》紅遍全球的金智媛，2天前才剛在義大利米蘭出席「2026寶格麗高級珠寶系列」活動，以長髮造型搭配藍色禮服與頂級珠寶驚豔全場，沒想到才隔2天畫風大轉，她的造型師今（26）日突然公開全新短髮造型，甚至直呼不敢相信這是原相機拍出的顏值，連韓媒都看傻直呼「傳奇顏值」視覺太衝擊。金智媛的彩妝師在社群釋出影片，寫下「去寶格麗活動前，這真的是原相機嗎？今天是白雪公主短髮。」畫面裡她穿著露肩黑色禮服，整體氣質優雅又高級，最關鍵的還是那一刀剪掉的長髮，換上極簡短髮配上透亮膚況，加上立體到不行的輪廓，真的有種現代版白雪公主感。對比2天前金智媛在米蘭的造型，當時她還是長髮飄逸，穿著藍色系禮服搭配珠寶，走一個優雅高貴路線，如今瞬間切換成短髮造型，同一個人在短時間內直接給出2種極端風格，反而更凸顯她的臉蛋撐得住各種變化，也難怪韓媒一面倒狂誇，直接封她「傳奇顏值」。這場寶格麗活動本身星光也很誇張，包括安海瑟薇、傑克葛倫霍、劉亦菲、杜娃黎波、Priyanka Chopra Jonas全都到場，結果大合照一出來，話題卻意外落在站位安排，金智媛站在C位正中央，存在感太強大，相較之下劉亦菲站在側邊，讓不少網友開始討論「C位是不是換人」，甚至還有人放大截圖分析劉亦菲表情略顯冷淡，整串討論在微博和社群一路燒開。除了時尚活動，金智媛目前已投入新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》拍攝，該劇是改編自日本人氣作品《派遣女醫X》，卡司還包括李姃垠、孫賢周、金宇錫，預計今年10月播出。