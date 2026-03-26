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▲澳司穆特磁磚地板旗鑑店今天開幕，吸引許多建商參觀並表達高度興趣。(圖／記者金武鳳攝，2026.3.26)

▲許宏承現場示範卡榫式磁磚木地板，不用水泥砂，組裝方便，不僅省時、省工、減廢。（圖／記者金武鳳攝，2026.3.26)

經歷土方之亂，建築廢棄物處理費用一路飆漲，每立方米達3000元，建商叫苦「清運廢棄物比全新建材還貴」。來自澳洲的澳司穆特攜手時代建設開發的AUSMUTE國際降噪磁磚地板，採用創新的「卡榫式磁磚木地板」，不用水泥砂，組裝方便，不僅可以減少廢棄物產生，大幅降低施工時間50%，是一項磁磚工法新革命。台灣澳司穆特董事長許宏承表示，2021年起台灣「建築技術規則」規定，所有建物樓板必須符合防音降噪17分貝，因此過去10年間，大部分磁磚地板施工，不是採用高架做法，就是採用增加8公分水泥砂漿鋪墊，一坪成本逾萬，也讓大部分新建物紛紛捨棄地磚，改用SPC石塑地板或木地板。然而台灣位處高溫潮濕的氣候，地磚的實用性符合大多數人對生活的需求。此特點和澳洲的氣候十分雷同，因此台灣澳司穆特聯手時代建設共同開發此「ASMT磚」，符合海島型氣候經久耐用特性，是由複合式木夾板加上石紋磁磚及降噪隔音墊三合一組成，具有耐磨、防潮、隔音佳、易組裝等優勢，已通過台灣法規的降噪認證，今天正式發表，吸引許多建商參觀並表達高度興趣。許宏承指出，台灣缺工問題嚴重，地磚施工往往因泥作缺工而延宕。ASMT磚跳脫傳統泥作繁複工序，開啟地板施工新革命。他強調，不僅是新建案，更多的是560萬戶老屋改建商機，「卡榫乾式工法」提升組裝強度，不易斷裂，避免隆起困擾，不僅省時、省工、減廢，裝修時鄰居也不需忍受施工噪音。ASMT磚的開發，源自澳洲的減廢乾式施工新概念，更以「雙重降噪X五國專利X十年保固」的最高品質，開啟劃時代地坪施工的革命！目前在水湳經貿園區生態段內的「時代海德大廈」已搶先施作，在窗明几淨的大客廳，明亮環保的新建材獲得施工班隊稱讚!許宏丞提到，追求生活品質提升是每個人的夢想，但同時也要顧慮環境的責任。營建業是個高耗能產業，推動減廢、環保、低碳和永續是刻不容緩，因此面對營建工法轉型升級的關鍵年代，建材和現場施作方式也應與時俱進。時代建設借鏡澳洲環保的用心引進此一工法，也獲得澳洲駐台辦事處肯定，並派員到場支持此理念。未來澳司穆特磁磚將秉持降噪升生活品質與減廢環保愛地球兩大信念，全力推動乾式磁磚工法的革命，扭轉營建高耗能的形象，並協助全台舊屋提升生活品質。