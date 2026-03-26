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▲今晚起鋒面接近，北部降雨機率增加，明（27）日鋒面通過，台中以北上半天要留意較大雨勢。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw/）

▲下周一晚間有另一道鋒面靠近，北台灣降雨機率增加。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw/）

▲下周一白天溫度明顯回升，不過西半部山區午後仍要留意雷陣雨。。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw/）

今晚起受到鋒面影響，北台灣降雨機率增加，周五（27日）台中以北都要防較大雨勢，高溫也會下降，且雷雨影響常伴隨雷擊、強陣風，提醒民眾外出需要特別留意。到了週末天氣就會逐漸穩定，下周二又有新一波更強鋒面襲台，雨區擴大，清明連假則有華南雲系影響，不過降雨範圍以及強度還要進一步觀察。中央氣象署預報指出，今晚起鋒面接近，北部降雨機率增加，明（27）日鋒面通過，台中以北上半天要留意較大雨勢，且提醒民眾，雷雨影響時，要注意瞬間大雨、雷擊、強陣風，並導致低能見度，行車用路要注意安全。不過周五下半天鋒面就會減弱，雨勢趨緩，但東北季風增強影響下，基隆北海岸、大臺北山區、宜花地區降雨會持續到週六上半天，北台灣高溫下降至23度左右，低溫則在19度至21度。周六至下周一東北季風減弱、天氣逐漸穩定，周六僅東半部有較大雨勢，大台北及東南部地區有零星短暫陣雨，周日中南部山區有零星短暫雷陣雨；下周一白天溫度明顯回升，不過西半部山區午後仍要留意雷陣雨。下周一晚間有另一道鋒面靠近，北台灣降雨機率增加，下周二、下周三鋒面影響，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或局部雷雨，東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；下周四降雨才會趨緩。，不過水氣多寡及影響時程不確定性較高，還需要進一步觀察。