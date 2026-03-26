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柯文哲轟：從頭到尾都在構陷

怒轟北檢偽造筆錄 柯文哲：司法製造冤獄

210萬認定貪污 柯文哲怒批莫須有

柯文哲大喊：我絕對不會投降、不會屈服

民眾黨創黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率弊案、總統選舉政治獻金案，遭到台北地檢署依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等罪嫌起訴，求刑28年6月。歷經台北地院一年多的時間審理，今（26）日下午一審宣判出爐，北院認定柯文哲收賄210萬，判處有期徒刑17年、褫奪公權6年。對此，柯文哲表示，竟然用捐給民眾黨的210萬，他根本都不知道有這一筆政治現金說他貪汙，他怒轟司法可以犯錯，但不能沒有良心，並怒轟「賴清德我不會投降！我不會屈服的！」北院一審結果出爐後，民眾黨傍晚6點在台大國際會議中心舉行記者會。柯文哲表示，司法不應該是政治工具，更重要的是，司法不可以是有錢有勢的執政者，打壓在野黨的工具。所以司法應當遵守程序正義，司法應當以證據為基礎來辦案，而不是以「編故事」的方式來定罪。3月3日，他前往法務部檢察官評鑑委員會，去申請評鑑本案檢察官時所講的話。這個案件並沒有在追求事實真相，現在變成是一個早已經寫好的政治劇本在演出而已。柯文哲說，在這場審判當中，證據法則被拋棄了，證詞被選擇性的採信，程序正義蕩然無存。「我們看到的不是一個法治國家的審判，而是一場政治操作下的司法表演。這個案子過程當中，有太多的政治介入。」台灣的司法社會信任度本來就不高，本案的審判長也講過，台灣的司法很脆弱。他要說的是，老百姓面對國家機器，其實更脆弱。經過這個案子以後，台灣的司法更脆弱，台灣司法的社會信任度更低了。柯文哲表示，一年多以前，北檢跟廉政署兵分五十幾路，去搜索他家跟辦公室，還有台灣民眾黨的中央黨部等等。搜索的理由是什麼？他們說，「我們購買商辦的錢是沈慶京的匯款；他們說，京華城的容積率審議沒有法源基礎；他們指控我家有不明的財產跟金流」。到現在，竟然用捐給民眾黨的210萬，他根本都不知道有這筆政治獻金，判他17年貪汙的重罪。這個案子從頭到尾都在構陷。柯文哲怒轟，檢察官明明知道京華城容積率獎勵是屬於行政裁量權的範圍，卻故意曲解法令、隱匿有利的證據。他不查證金流，就用不實的內容去向法院申請搜索票。這是「騙票搜索」。柯文哲強調，「我不會圖利也不會貪汙。」、執政當局的司法單位必須先說明，當時去搜索他家的理由跟證據是什麼？可是他們從來都沒有去說明。只是透過各種媒體的放話、未審先判、押人取供、不正訊問，來建構這個虛假的案情。把柯文哲打成貪汙犯，把台北市政府的合法程序打成圖利。柯文哲再次強調，「我沒有圖利，也沒有貪汙，我非常坦蕩」。到現在為止，經過這麼多的審訊，到現在為止，沒有任何一個公務員說柯文哲有去跟他講過這個容積率要怎麼處理；也沒有任何一個都市計畫委員會裡面的委員說，柯文哲有去跟他講過這個容積率要怎麼處理。「如果我根本都沒有參與，我是怎麼去圖利的？」動用國家機器交叉搜索超過一年了，也沒有非法金流。面對媒體鋪天蓋地的抹黑造謠，如果沒有被關這一年，還真的沒有辦法證明我的清白。「你們就是用抹黑的手法而已，你們查到金流在哪裡？」柯文哲說，這場審判其實最令人痛心的不是他個人受苦，他擔心的是整個公務體系以後更不敢做事。前都發局長黃景茂被列為圖利罪的共犯，檢方起訴求刑 7 年，併科罰金 1000 萬。他堅持無罪答辯，因為都發局只有做形式的審查，真正的審議權是在獨立行使職權的都市計畫委員會，他沒有參與審議，甚至他早就離職了，因為他一半就離開台北市政府去中央任職。黃景茂一再表示，自己不認為送研議書是違法的。檢察官一再威脅，威脅不成就竄改筆錄，把黃景茂說「我不認為我有違法」改成「我知道違法仍然推進去。北檢，你們是偽造筆錄！」因為他不肯合作認罪，今天判他6年徒刑。因為依法行政的局長被威脅，威脅不成就竄改筆錄，從「不認為違法」改成「明知違法仍推進」。這不是偵查，這是在製造冤獄。柯文哲說，李文宗從來沒有參加過京華城案，當時他根本就不在台北市政府。他也沒有管過民眾黨的財務主管，他只是因為威京集團捐了 210 萬的政治獻金以後，朱亞虎寄了一個簡訊給他，就因為這樣，他被關了 11 個月。一個和京華城案完全無關的人，只因為他當時是柯文哲選總統時的競選團隊財務長，就為了要逼他講什麼話，把他關了 11 個月。結果今天還是沒有辦法判他什麼罪。京華城案跟他完全無關，這不是司法，這是冤獄。柯文哲表示，邵琇珮是大家公認的優秀公務員，她有都市計畫的專業，工作認真。她不認為自己提出《都市計畫法》第24條，讓京華城透過細部計畫去跟都委會申請容積獎勵有任何違法的地方。她也認罪了，她說她思慮不周。思慮不周就有罪嗎？這是堪壓迫、被迫認罪的。一位專業守法的公務員，只因為依法提出都市計畫，然後就被迫要認罪。這是在摧毀公務員的專業，扭曲行政裁量權。柯文哲提到，彭振聲前副市長，作為資深的公務員，他依法召開都委會、主持會議，讓所有人充分發言，討論出一個可以讓地主跟台北市都能接受的共識方案。他說，柯文哲沒有對他下任何指示。可是檢方說，有不同的意見就不應該討論，討論出共識這叫「圖利」，所以他也認罪了。依法主持會議、形成共識，而且全程錄音錄影，還上網公開的。這個會議現在被檢方說是圖利，那以後行政部門要怎麼做事？柯文哲痛批，檢方的起訴書前言不對後語。起訴以後，審理期間還不斷地提出補充理由書，給到 30 份。這表示什麼？檢察官即使到起訴的時候，手上都還沒有足夠的證據。沒有證據，所以人關起來繼續找證據。檢察官從扣押的手機、電腦裡面找資料，「先射箭再畫靶」，編故事、羅織罪名，對被告、證人跟他們的家屬製造不斷追殺的恐懼。最後逼死了一個彭振聲的太太。柯文哲還說，檢察官為了逼沈慶京，用「視察」的名義去醫院訊問。東窗事發以後，還由北檢發假新聞說那是視察。是視察就不要訊問，是訊問那就不要錄音錄影，然後給律師進來。你們為什麼從頭到尾都在說謊？北檢在訊問過程中，只是一直恐嚇沈慶京，要抽他的銀根、要把它羈押，目的只是要沈慶京咬柯文哲。程序不正義、偵查亂公開、有罪推定。還有，這個案子在審判訊問過程當中，法官幾乎從來不問問題，都沒有疑問？順著檢方虛構的故事在辦案。柯文哲批評，檢方用虛構的 1500 萬定不了柯文哲的罪，用捐給民眾黨的 210 萬判他貪汙。然後用朱亞虎莫名其妙的認罪來定他的罪。李文宗過去說他是收費的「白手套」，結果無罪，但是還是把它羈押11個月，「羈押 11 個月是為了什麼？這根本就是政治辦案。」作為獨立行使職權的都市計畫委員會，如果檢察官對他們的審議結果不滿意，你們怎麼會去羈押一個完全沒有參與都市計畫委員會審議的柯文哲？你對結果不滿意，一個都沒有起訴，結果起訴的是柯文哲，這不是很奇怪嗎？針對政治獻金案，柯文哲說，控訴他一大堆，有查到任何款項流向私用嗎？這不是執法，這是政治清算。他們只是要創造一個政治上的罪名。整套劇本從監察院2023年的糾正文，成為民進黨在2024年總統大選的武器。結合了內政部、地檢署、廉政署、鏡新聞共同製造本案。柯文哲表示，程序正義是法治的基礎，沒有程序正義就沒有實質正義。我們今天看到的是什麼？有罪推定取代無罪推定，羈押、逼供取代實質的證據，政治立場凌駕了程序正義。檢察官可以違法不受約束，法官不再堅守獨立審判。崩壞的不只是個案，是整個國家的司法信任。如果檢察官的違法不是個別行為，而是集團性的縱容跟默許，那麼受傷的將是最脆弱的人民。如果法官審理案情不是依據事實、獨立審判，而是尊重等級制度，然後以被告在羈押下失去任意性的自白當作證據，那麼被告在起訴的那一天就已經失去了被公平審判的機會，整個司法面臨了正當性的危機。柯文哲接續說，如果一個國家可以用模糊的「某時某地」來把人家起訴；如果可以把政治獻金當作前金，那推論說一定有後謝，然後沒有任何後謝的證據，然後就可以把它定罪；如果司法可以扭曲、用扭曲的筆錄來決定一個人的命運；如果今天被犧牲的是柯文哲，那麼明天可能是任何一個台灣人。此時此刻的台灣司法，已經成了「莫須有」的代名詞，這是台灣的危機。司法可以犯錯，但是不可以沒有良心。國家機器可以有權力，但是不可以沒有界限。這場審判會在台灣的歷史留下紀錄。如果司法改革有起點，那麼就是此時、此地、此刻，不再是「某時某地」。柯文哲強調，「我沒有圖利、沒有貪汙，我非常坦蕩，我自己曉得」。你們用210萬，他甚至都不知道的政治獻金當作收賄，這根本就是抹黑。你們以為毀掉一個柯文哲，就可以為你們執政黨掃除將來選舉的障礙。我跟你講，除了一個柯文哲，還有千千萬萬的小草。我們要阻止司法繼續沉淪敗壞，要阻止司法變成政治工具。這場審判還不是結束。最後柯文哲大喊，「賴清德，我絕對不會投降！我不會屈服的！」