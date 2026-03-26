全台854萬輛車主注意了！財政部今（26）日宣布，115年使用牌照稅4月1日開徵，並提供多元化繳稅管道，除可以線上查詢繳費之外，也可持繳款書至代收金融機構以現金或票據繳納，稅額在3萬元以下亦可至超商繳稅，還可透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、行動支付等方式繳納，繳稅期限至4月30日止，
根據財政部統計，今年牌照稅全國開徵車輛數共854.85萬輛，年成長1.48%，開徵稅額約665.31億元，年減0.08%，主要是因近年來的能源轉型政策與車市結構改變，消費者選購車輛時傾向小排氣量、稅額較低的車款。
至於6都牌照稅開徵數573.15萬輛，占全國開徵車輛數比率67%，開徵稅額452.45億元，開徵稅額占比68%，其中台中市開徵車輛數118.10萬輛、稅額95.24億元居冠，其餘非6都縣市開徵280.85萬輛，占全國開徵車輛33%，開徵金額213.26億元，開徵稅額占比32%。
不過，目前各地方政府均對電動車免徵使用牌照稅至119年12月31日止，截至今年2月底，全國完全以電能為動力的電動汽車有12萬9248輛，免徵金額約33億194萬元，車輛數較去年成長32.4%。
為利納稅義務人繳納稅款，財政部也提供多元化牌稅稅的繳稅管道，納稅義務人可登入「地方稅網路申報作業入口網」（https://net.tax.nat.gov.tw），利用自然人／工商／金融憑證、已註冊健保卡及密碼或行動自然人憑證 （TW FidO）、或車牌號碼及身分證字號/統一編號，直接線上查繳稅款。
納稅人也可以持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納，稅額3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店繳納。
不僅如此，納稅人也可以透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶及電子支付帳戶等方式進行繳稅。另外，還可使用行動裝置掃描繳款書上QR-Code連結至網路繳稅服務網站（https://paytax.nat.gov.tw），或透過開辦行動支付工具繳稅服務業者的APP進行繳稅。
財政部提醒，已辦理與金融機構或郵政機構約定以存款帳戶轉帳繳稅的納稅人，應於繳納期限4月30日在帳戶內預留足額的存款，以備提兌。稽徵機關不會以電話要求確認存款帳戶餘額，請務必小心求證。
同時，為簡政便民及節能減碳，自112年7月1日起，各地方稅稽徵機關提供使用牌照稅繳款書（或長期約定轉帳繳納通知）歸戶服務，納稅義務人得於開徵2個月前，向車籍所在地的地方稅稽徵機關申請，就同一直轄市、縣（市）轄區內的全部車輛進行歸戶，每張歸戶繳款書以5筆車籍為限，已申請歸戶的車輛車籍如無移轉管轄，不必每年申請。
財政部鼓勵民眾多加利用「地方稅網路申報作業入口網」（https://net.tax.nat.gov.tw）線上申請歸戶，並勾選以電子郵件方式傳送歸戶資料，有營業用車輛的車主，可於今年7月31日前申請，今年10月份開徵的營業用車輛下期使用牌照稅即可適用，輕鬆又便利。
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至於6都牌照稅開徵數573.15萬輛，占全國開徵車輛數比率67%，開徵稅額452.45億元，開徵稅額占比68%，其中台中市開徵車輛數118.10萬輛、稅額95.24億元居冠，其餘非6都縣市開徵280.85萬輛，占全國開徵車輛33%，開徵金額213.26億元，開徵稅額占比32%。
不過，目前各地方政府均對電動車免徵使用牌照稅至119年12月31日止，截至今年2月底，全國完全以電能為動力的電動汽車有12萬9248輛，免徵金額約33億194萬元，車輛數較去年成長32.4%。
為利納稅義務人繳納稅款，財政部也提供多元化牌稅稅的繳稅管道，納稅義務人可登入「地方稅網路申報作業入口網」（https://net.tax.nat.gov.tw），利用自然人／工商／金融憑證、已註冊健保卡及密碼或行動自然人憑證 （TW FidO）、或車牌號碼及身分證字號/統一編號，直接線上查繳稅款。
納稅人也可以持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納，稅額3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店繳納。
不僅如此，納稅人也可以透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶及電子支付帳戶等方式進行繳稅。另外，還可使用行動裝置掃描繳款書上QR-Code連結至網路繳稅服務網站（https://paytax.nat.gov.tw），或透過開辦行動支付工具繳稅服務業者的APP進行繳稅。
財政部提醒，已辦理與金融機構或郵政機構約定以存款帳戶轉帳繳稅的納稅人，應於繳納期限4月30日在帳戶內預留足額的存款，以備提兌。稽徵機關不會以電話要求確認存款帳戶餘額，請務必小心求證。
同時，為簡政便民及節能減碳，自112年7月1日起，各地方稅稽徵機關提供使用牌照稅繳款書（或長期約定轉帳繳納通知）歸戶服務，納稅義務人得於開徵2個月前，向車籍所在地的地方稅稽徵機關申請，就同一直轄市、縣（市）轄區內的全部車輛進行歸戶，每張歸戶繳款書以5筆車籍為限，已申請歸戶的車輛車籍如無移轉管轄，不必每年申請。
財政部鼓勵民眾多加利用「地方稅網路申報作業入口網」（https://net.tax.nat.gov.tw）線上申請歸戶，並勾選以電子郵件方式傳送歸戶資料，有營業用車輛的車主，可於今年7月31日前申請，今年10月份開徵的營業用車輛下期使用牌照稅即可適用，輕鬆又便利。