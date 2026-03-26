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▲饒舌歌手栗子參與公民論壇探討霸凌議題，分享自己被霸凌後黑化最後入獄的過往。（圖／公視提供）

《公視主題之夜SHOW》明（27）晚播出法國與韓國共同製作的紀錄片《南韓校園霸凌的黑暗真相》，記錄南韓霸凌受害者表藝琳的抗爭歷程，她勇敢揭露長達12年的校園霸凌，卻深陷網路二次霸凌，最終以27歲之齡選擇結束生命，留下遺言：「即使我可恥地選擇放棄人生，也請不要放棄我的抗爭。」論壇也邀請饒舌歌手Lizi栗子來到現場，分享自己過往曾因為被霸凌走偏入獄的過往。韓國網紅表藝琳從小學到高中長達12年飽受校園霸凌，曾被同學拖入廁所、強壓頭入馬桶，求助師長卻換來「是不是你自己沒努力融入」的二次傷害，影集《黑暗榮耀》播出後，她受到啟發，以真實姓名公開遭遇，發起逾五萬人連署，要求修訂霸凌案件過短的法律追訴期，然而加害者卻堅決否認，使得網路霸凌接踵而至，令她精神崩潰，最後選擇結束自己的生命，並留下遺言：「即使我可恥地選擇放棄人生，也請不要放棄我的抗爭。」本集論壇以「為什麼我們選擇看著別人被霸凌？」為題，由法律白話文社群總監劉珞亦主持，邀請饒舌歌手Lizi栗子（吳偉豪）、更生少年關懷協會社工督導培培等6位公民來賓，透過情緒桌遊與親身故事，探討霸凌議題背後不同角色的選擇與原由，從受害者的壓抑、反擊者的掙扎與旁觀者的無力，藉此看見霸凌的多重面貌。29歲的饒舌歌手Lizi栗子談起從國中時期遭同儕霸凌的經歷，他坦言當時即萌生「找勢力保護自己才能反擊」的念頭，為求保護加入幫派，走上以暴制暴之路，並歷經少年監獄服刑四個月，他也憶起服刑期間一段驚險往事，被所內一名「香蕉案」（妨害性自主相關案件）受刑人長期騷擾，「對方每天洗澡時都慢慢靠近我身邊」，深怕遭受侵害，雖長期告誡自己忍耐，但最終仍忍無可忍，以暴力反擊自保。栗子坦承自己曾從被霸凌者轉為施暴者，並分析這是環境扭曲認知的結果：「我要先讓人家害怕，才能讓自己安全，但久了，你可能也會開始想侵犯別人。」他指出權力與慾望的膨脹是暴力循環的根源。面對「是否想改變過去」的提問，栗子堅定回應：「我都不想改變，就是要那樣才會有現在的饒舌歌手栗子。」如今他將創傷化為創作養料，盼親身故事能讓更多人感到被理解：「如果你能被接住，那就是我最大的欣慰。」《南韓校園霸凌的黑暗真相》不僅是一部關於個人悲劇的記錄，更是一面照向現代社會體制缺失的鏡子，迫使大眾正視校園暴力與法律漏洞等迫切課題。節目論壇透過公民們的真實分享，邀請觀眾看見霸凌事件的不同視角，並思考在霸凌發生時，人們是否能成為那個「多做一點點」的救援者。《公視主題之夜SHOW–南韓校園霸凌的黑暗真相》於3月27日晚間十點在公視頻道首播，隔天上午七點半重播，完整版節目內容已上架「公視+」影音平台。