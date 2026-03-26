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▲民眾黨創黨主席柯文哲（左）、現任主席黃國昌（右）。（圖／記者葉政勳攝）

台北地院今（26）日審結京華城容積獎勵等案，一審判決前台北市長柯文哲17年徒刑，褫奪公權6年，可上訴。對此，柯文哲晚間受訪時強調，他沒有圖利、沒有貪污，捐錢給民眾黨就是貪污，那民進黨、國民黨怎麼辦？「要編也編一個比較好的理由，好不好？」對於一審結果，民眾黨傍晚舉行國際記者會。媒體詢問，柯文哲妻子陳佩琪在臉書發文，指稱若法官找到貪汙證據，要去北院跳樓，是否關心夫人精神狀況？對於判決結果，先前是否預期？讓您無法參與2028年總統大選？等問題。對此，柯文哲回應，還是那句話，司法是國家最後一道防線，應當被人民信任，要思考一個問題，在這個案子之後，台灣對司法的社會信任度，是增加還是減少？柯文哲強調，他沒有圖利、沒有貪污，「你們都查不到有錢到我家去，怎麼會在講我貪污？而且已經查一年了，已經翻箱倒櫃這樣」。柯文哲感嘆，捐錢給民眾黨就是貪污，「天啊！那民進黨、國民黨怎麼辦？要編也編一個比較好的理由，好不好？」