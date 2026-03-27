高雄市政府教育局舉辦「恐龍酷樂園」兒童節系列活動，將於4月3日在衛武營國家藝術文化中心登場，最大亮點為日本知名擬真恐龍團隊 DINO-A-LIVE 首度來台演出，每日3場、共12場演出，由6隻恐龍輪番登場，帶來近距離互動的沉浸式體驗。
高雄市政府教育局表示，活動系列包含「化石考古體驗區」，透過化石挖掘池讓孩子化身小小考古學家，在體驗中認識古生物與自然科學知識，另也推出「小恐龍探險家」，邀請大小朋友變身參與恐龍主題趣味闖關與互動遊戲，在草地上盡情奔跑放電；同時還有超過100攤的恐龍主題市集，集結美食、文創與親子商品，打造充滿歡樂氣氛的兒童節嘉年華。
此次活動更與即將於3月底歇業的「恐龍探索樂園」跨界合作，將原場館內的恐龍移至衛武營展示，民眾有機會再次與它們道別外，同時也是拍照打卡的熱門景點。
🟡高雄市衛武營「恐龍酷樂園」主要資訊
日期： 2026年4月3日～4月6日
時間：14:00~20:00（市集時間）
地點：衛武營國家藝術文化中心
活動官網：雄愛學-高雄市政府教育局
🟡高雄市衛武營「恐龍酷樂園」六大亮點
亮點一、擬真恐龍演出：
日本DINO-A-LIVE首度來台，6隻恐龍每日3場、共12場沉浸式表演。
亮點二、化石考古體驗：
孩子可在挖掘池中化身小小考古學家，親手探索古生物知識。
亮點三、小恐龍探險家：
親子闖關與互動遊戲，在草地上盡情奔跑放電。
亮點四、掠食者市集：
超過100攤恐龍主題市集，美食、文創與親子商品一次滿足。
亮點五、MOMO家族與虎姑婆活動：
童樂會、親子電影院、小老闆二手市集與親子繪畫體驗。
亮點六、珍貴化石展：
6公尺滑齒龍化石及加拿大國寶彩斑菊石展出。
🟡高雄市衛武營「恐龍酷樂園」日本擬真恐龍DINO-A-LIVE表演場次：
▪️第一場 ：15:00~15:40
▪️第二場 ：17:00~17:40
▪️第三場 ：19:20~20:00
🟡高雄市衛武營「恐龍酷樂園」交通資訊：
搭乘捷運橘線至「衛武營站」
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此次活動更與即將於3月底歇業的「恐龍探索樂園」跨界合作，將原場館內的恐龍移至衛武營展示，民眾有機會再次與它們道別外，同時也是拍照打卡的熱門景點。
日期： 2026年4月3日～4月6日
時間：14:00~20:00（市集時間）
地點：衛武營國家藝術文化中心
活動官網：雄愛學-高雄市政府教育局
亮點一、擬真恐龍演出：
日本DINO-A-LIVE首度來台，6隻恐龍每日3場、共12場沉浸式表演。
亮點二、化石考古體驗：
孩子可在挖掘池中化身小小考古學家，親手探索古生物知識。
亮點三、小恐龍探險家：
親子闖關與互動遊戲，在草地上盡情奔跑放電。
亮點四、掠食者市集：
超過100攤恐龍主題市集，美食、文創與親子商品一次滿足。
亮點五、MOMO家族與虎姑婆活動：
童樂會、親子電影院、小老闆二手市集與親子繪畫體驗。
亮點六、珍貴化石展：
6公尺滑齒龍化石及加拿大國寶彩斑菊石展出。
🟡高雄市衛武營「恐龍酷樂園」日本擬真恐龍DINO-A-LIVE表演場次：
▪️第一場 ：15:00~15:40
▪️第二場 ：17:00~17:40
▪️第三場 ：19:20~20:00
搭乘捷運橘線至「衛武營站」