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▲伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）。（圖／美聯社／達志影像）

中東戰事暫露停火曙光，美國已向伊朗提出停戰協議，不過巴基斯坦消息人士表示，已經要求華府不要把伊朗外交部長阿拉奇、國會議長卡利巴夫列為打擊目標後，以色列已把這兩人從打擊名單中移除。據《路透社》報導，一位了解美伊談判討論的巴基斯坦消息人士表示，該消息人士說「以色列掌握了阿拉奇（Abbas Araghchi）和卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）的座標，想要除掉他們。我們告訴美國，如果他們也被除掉，那就沒有其他談判對象了。因此美國要求以色列放棄計畫。」此前，《華爾街日報》率先報道，兩名伊朗高級官員已被暫時從以色列擬清除的官員名單中移除，以尋求可能的和平談判。但移除期限最多為四到五天，且未提及巴基斯坦在其中扮演的角色。巴基斯坦、埃及和土耳其正在扮演德黑蘭和華盛頓之間的調解角色，以結束伊朗戰爭。巴基斯坦伊斯蘭瑪巴德與德黑蘭、華府都保持直接聯繫。熟悉該計畫的以色列內閣消息人士透露，伊朗正在審查美國透過巴基斯坦提交的15點旨在結束戰爭的提案，要求移除伊朗的高濃縮鈾庫存，停止鈾濃縮活動，限制其彈道飛彈計劃，並切斷對地區盟友的資金支持。阿拉奇表示，德黑蘭正在審查美國的提議，但無意舉行會談以結束衝突。