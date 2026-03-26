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隨著中東衝突導致國際原油價格劇烈波動，菲律賓政府25日宣布，將推出總值約200億比索（約1360億台幣）的緊急燃料基金，以強化國內能源安全與供應韌性。根據《路透社》報導，這筆基金將用於採購最多200萬桶燃料，並涵蓋精煉石油產品及液化石油氣，確保國內市場不因國際供應中斷而陷入缺口。菲律賓能源部表示，緊急基金的設立凸顯政府對保障民眾能源需求的決心，旨在維持全國燃料供應充足且可靠，降低外部風險對國內經濟與生活的影響。此前，菲律賓已宣布進入能源緊急狀態。總統小馬可斯指出，國家原油儲備可支撐約45天的需求，並呼籲國際社會協助保持航運通道安全。國防部長特奧多羅也強調，應盡快重新開放霍爾木茲海峽，以恢復原油運輸流通，減少對國內燃料價格和供應的衝擊。分析指出，這項基金除了應對中東緊張局勢帶來的短期衝擊，也可視為菲律賓政府提升能源韌性、加強戰略儲備管理的重要措施。