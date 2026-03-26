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美國與伊朗戰爭持續，除了目前參與方的動態之外，外界也相當關注中國是否會以某種形式對伊朗提供協助。有傳聞稱共軍「瞭望1號」海上警戒監測艦目前正位在荷姆茲海峽附近，對此，中國國防部發言人蔣斌今（26）日予以駁斥，稱「這是一條假消息」。蔣斌在中國國防部記者會上，被問到「瞭望1號」警戒艦是否位在荷姆茲海峽一事時，簡單明確地表示「這是一條假消息」。而在被問到是否有提供伊朗裝備或情報上的支援時，蔣斌則說當前最重要的還是各方立即停止軍事行動，防止戰火外溢。而被問到美軍傳因伊朗戰事，將原本部署在韓國的「薩德」和「愛國者」反導彈系統運往中東一事，蔣斌回應表示，中方一貫反對美國在韓國部署「薩德」反導系統。對於美國和伊朗之間傳出開始進行和談接觸，中國外交部發言人林劍則表示，支持一切有利於緩局降溫的努力，「各方都應同向而行，為開啟真正有意義有誠意的和談創造條件，中方願繼續為此發揮建設性作用」。