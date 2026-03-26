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民眾黨前主席柯文哲涉京華城、侵占政治獻金、挪用眾望基金會款3案，遭求刑28年6月，北院今下午宣判一審17年有期徒刑、褫奪公權6年，柯文哲確定2028年無法參選總統。對此，國民黨表示高度遺憾，直言司法判決動搖政黨領袖政治生命，並提出三點聲明，司法處置須正視權力分際，避免扼殺政治參與；杜絕「選擇性辦案」質疑，守護司法公信力最後防線，同時也說反對司法介入政治競爭，捍衛民主制度運作機制，國民黨堅定支持柯文哲依法行使救濟權利，透過後續審理還原事實真相。國民黨認為，此項重判不僅未能釐清社會疑慮，反而加深了國人對於「司法淪為政治工具」的負面觀感。當司法判決足以動搖特定政黨領袖的政治生命時，社會各界更有權利質疑是否存在制度性的失衡。國民黨堅定支持柯文哲依法行使救濟權利，透過後續審理還原事實真相。國民黨說，本案判處重刑並褫奪公權，實質上已對在野黨的運作與公共討論空間造成強烈衝擊。當法律處分被外界解讀為「改變政治結構」的手段時，將嚴重動搖人民對民主制度的根本信任。司法機關在處理涉及高度政治參與權的案件時，應審慎衡量是否符合比例原則，避免越過權力分立的紅線。國民黨續道，人民對司法的不信任，源於長期以來對案件處理標準不一的感受。當涉及在野政治人物的案件被以「高強度、高效率」偵辦與審理，反觀其他備受社會爭議的案件卻進展遲緩，這種明顯的落差感必然引發「政治操作」的聯想。司法若無法落實一致的審判基準，將徹底失去其作為社會公義防線的公信力。國民黨嚴正警告，政治競爭不應透過司法手段削弱在野力量，這已背離民主憲政的常軌。柯文哲案所引發的關注，已不僅是單一個案的適法性，更涉及司法與政治界線日益模糊的憲政危機。呼籲社會各界正視司法角色偏移的風險，莫讓法律工具成為打壓政敵、破壞公平競爭的武器