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▲針對GSK流感變色疫苗，食藥署要求廠商繳交相關報告。（圖／疾管署提供）

疾管署今（26）日說明，新北醫療院所在施打流感疫苗前，發現其中一支GSK流感疫苗有白色混濁，同批號總計回收2642支，分配到14縣市。疾管署發言人林明誠表示，即起暫停使用，封存回收，也立即通報食藥署，靜候相關報告。林明誠今日說明，24日接獲新北衛生局通報，新北診所發現1劑GSK流感疫苗呈現白色混濁情況，經送至食藥署判定為「不良品」。而疫苗同批號剩餘2642支，分布於14縣市，包括台北市、新北市、基隆、宜蘭、桃園、新竹縣、台中、南投、雲林、嘉義市、嘉義縣、台東縣、屏東、花蓮縣。疾管署提到，即起暫停使用、封存回收，同時食藥署也要求GSK繳交報告；待取得報告後，會再判定是否可使用。疾管署經清查，衛生局庫存同批號(AFLUA915AA)疫苗，並未發現其他疫苗有類似情形。根據VAERS疫苗不良事件通報，該批疫苗共有三件通報，通報率每10萬劑有0.55件，低於本季流感疫苗不良通報平均值(1.6件/10萬劑)，3件不良事件通報皆在去年底。林明誠說，目前沒有接獲同一批號有類似情形，且已接種的54萬多劑不良反應通報低於本季流感疫苗不良通報平均值，事件原因將由食藥署已啟動相關機制進行調查。