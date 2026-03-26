我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地院今（26）日審結京華城容積獎勵等案，一審判決前台北市長柯文哲17年徒刑，褫奪公權6年，可上訴。對此，柯文哲妻子陳佩琪直言，「請問法官，我先生貪污的錢在哪裡，你幫我找出來，請大家幫找柯文哲貪錢給佩琪的證據，特別是青鳥要看我跳樓的，法官都幫你們找到貪污210萬的證據了，直播完，證據明確了，說到做到，我去北院跳樓」；她強調，請法官拿出柯文哲收賄給她的證據，任何一個家人都行，包括她過世的父親或公婆。對於判決結果，陳佩琪說，她跟柯文哲結婚35年，自始至終覺得柯就是個怪咖，柯當醫生，總是視病人的生命比家庭還重要，她也不以為意，因為病人的命本就較重要，有份優渥的醫師薪水，但日子過的跟苦行僧一樣，甚至是有點窮酸，「我曾問柯收入不錯，幹麻過這種日子，柯雖有亞斯特質，卻很感性的跟我說，賺錢是要給妻小用的...」。陳佩琪表示，她真的不知道，柯文哲貪了210萬元給她享樂、要被關十幾年，而這些錢竟不到她年收入的一半？她不買名牌，不好美食，不請傭人，每天搭公車上下班，「到底你貪210萬給我幹什麼？請問錢在哪裡呢？」陳佩琪強調，她們家所有的存摺、住家，只差化糞池沒開挖，都被抄到天翻地覆了，「請問法官，我先生貪污的錢在哪裡，你幫我找出來，家裡錢財都是我在打理的，五天後辯論庭直播出來，請大家幫找柯文哲貪錢給佩琪的證據，特別是青鳥要看我跳樓的，法官都幫你們找到貪污210萬的證據了，直播完，證據明確了，說到做到，我去北院跳樓」。台北地檢署民國113年底偵結京華城、柯文哲政治獻金等案，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。台北地方法院歷經逾1年審理，今天下午一審宣判，審判中停止羈押的柯文哲遭判17年徒刑，可上訴。