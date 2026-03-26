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前台北市長柯文哲京華城案，台北地院一審判處17年徒刑、褫奪公權6年，民眾黨晚間召開記者會，律師鄭深元質疑審判程序的公正性，指出本案自起訴以來，檢方一再提出多達30份、累計3千多頁的補充理由書，甚至在交互詰問證人前一天才遞交資料，疑似透過特定媒體刊出內容以達成施壓效果。他更抨擊檢方以補充理由書對證人實施恐嚇，導致證人彭振聲的夫人因壓力過大跳樓自殺，顯見檢方已嚴重影響審判公平，然而台北地院在辯護人多次要求下卻毫無作為，對於檢方以「交互詰問未完畢」為由要求續押被告的主張更是照單全收。鄭深元表示，辯護律師團發現案件調查有重大瑕疵，包括黃景茂、彭振聲、邵琇珮及朱亞虎等人的筆錄皆出現問題，甚至有筆錄涉嫌偽造。他質疑台北地院合議庭在發現筆錄爭議後，並未要求檢察官針對證據真偽進行確認，若非辯護人主動發現，檢方與法院恐裝作不知情。他強調，檢察官身為國家官署，理應負擔證明被告犯罪之責，絕不能以欺瞞的證據取信法院，更不該在偵查期間已有具結的情況下，仍以此為由霸凌被告，迫使柯文哲放棄調查證據的權利。律師團對於一審法院完全配合檢方訴訟策略的態度表達遺憾，鄭深元提到，檢方在起訴後頻繁以無限抗告等手段施壓，導致辯護方在時間與程序受限的狀況下，難以在一審階段完成所有證據的真偽調查。他鄭重聲明，針對一審中未能及時完成調查的部分，律師團將在二審上訴過程逐一檢視並提出反駁，務求還原案件的真實情況，而非僅接受檢方片面呈現給法院的虛假真實。