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美國總統川普（Donald Trump）今（26）日表示，北約國家在伊朗戰爭中「完全沒有提供」任何幫助，稱美國將「永遠不會忘記」這個歷史時刻。這已經不是川普首度將矛頭指向北約國家，之前川普也曾怒轟北約國家是懦夫，只會抱怨高油價但又不肯幫忙護航荷姆茲海峽。川普在個人社群網路Truth Social發文表示，「北約國家對伊朗這個如今軍事實力已被徹底摧毀的瘋狂國家，完全沒有提供任何幫助。美國不需要北約的任何幫助，但『永遠不要忘記』這個極為重要的歷史時刻！」川普對北約國家怒火中燒，英國《天空新聞》報導指出，川普一再強烈批評歐洲盟友沒有更堅定地支持他的伊朗戰爭，但是歐洲國家事先根本不知道川普的進攻意圖。且川普也多次強調美國不需要任何幫助，然而在此同時，川普又不斷批評歐洲國家沒有提供幫助。《天空新聞》報導直言，這場戰爭美國在軍事行動上能夠按計劃進行，但在政治層面上仍然「一團糟」，華府的行動並沒有變得更加一致或有條理。