全台有不少寵物水族店標榜24小時營業，近日就有Threads網友納悶，這類的水族店深夜客源從哪來？24小時營業真的能撐得起成本嗎？結果意外釣出大量內行人解答，其實夜間時段主要是賺水族類的消費，因為魚蝦對環境敏感，一旦設備故障可能迅速死亡，許多飼主半夜也需緊急購買設備或用品。也有人指出，店家即使關門仍需投入維護成本，不如直接開放營業。而曾有業者受訪透露，其實夜間客群還不少，業績約占整體25%左右。
水族店24小時營業不虧嗎？內行揭內幕：半夜都賺這族群
一名網友好奇，半夜真的會有人去買烏龜、黃金鼠甚至爬蟲類嗎？貼文曝光後掀起熱議，有網友指出，魚類、蝦類對環境變化極為敏感，一旦過濾器或加溫設備故障，短時間內就可能導致死亡，因此當設備半夜出問題時，飼主往往需要立刻補救，這種「即時消費」需求，也成為水族店深夜營業的重要支撐。
不少人直言，「就是賺半夜設備出問題的人的錢」、「半夜是賺水族的，他們水族用品都超貴，若半夜加溫棒壞了，那些魚蝦撐不到早上」、「貓狗半夜沒東西吃頂多叫，水族類設備一壞可能整缸全滅」。
除了緊急需求外，也有網友指出營運邏輯，「水族寵物貓狗不會因為店休就不用餵養、打氣、清潔，這跟24小時水果店的道理一樣⋯不管有沒有打烊一樣在花錢維持商品，不如就開24小時」、「店租貴，沒開店電費也差不多，不如請一兩位員工多少賺一點」。
也有不少消費者分享實際經驗，「我冬天半夜會去買加溫燈跟溫度維持器」、「有時候忘記買飼料會半夜去，半夜人其實不少」、「對於我們這種半夜才下班的人很友好，我每次都凌晨一兩點去慢慢逛」、「我都凌晨去逛魚中魚，水族適合慢慢逛超舒服，大夜班的店員也不會一直來問候」。
水族店開24小時有原因！業者證實：夜間業績占25%
實際上，曾有經營兔子、寵物鼠、觀賞魚及寵物美容的業者受訪透露，24小時營業確實能在深夜吸引一批固定客群。由於都市人工作時間長，常到晚間甚至深夜才有空處理寵物相關需求，臨時購買飼料或用品時，全天候店家就顯得特別重要。
店經理也坦言，這類需求逐年增加，加上現代人作息偏晚，凌晨1、2點仍會出現來客，夜間業績約占整體25%左右。消費者則表示，通常只有在寵物出現急需時才會半夜前往，但能有24小時選擇，確實讓人更安心。
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一名網友好奇，半夜真的會有人去買烏龜、黃金鼠甚至爬蟲類嗎？貼文曝光後掀起熱議，有網友指出，魚類、蝦類對環境變化極為敏感，一旦過濾器或加溫設備故障，短時間內就可能導致死亡，因此當設備半夜出問題時，飼主往往需要立刻補救，這種「即時消費」需求，也成為水族店深夜營業的重要支撐。
不少人直言，「就是賺半夜設備出問題的人的錢」、「半夜是賺水族的，他們水族用品都超貴，若半夜加溫棒壞了，那些魚蝦撐不到早上」、「貓狗半夜沒東西吃頂多叫，水族類設備一壞可能整缸全滅」。
也有不少消費者分享實際經驗，「我冬天半夜會去買加溫燈跟溫度維持器」、「有時候忘記買飼料會半夜去，半夜人其實不少」、「對於我們這種半夜才下班的人很友好，我每次都凌晨一兩點去慢慢逛」、「我都凌晨去逛魚中魚，水族適合慢慢逛超舒服，大夜班的店員也不會一直來問候」。
水族店開24小時有原因！業者證實：夜間業績占25%
實際上，曾有經營兔子、寵物鼠、觀賞魚及寵物美容的業者受訪透露，24小時營業確實能在深夜吸引一批固定客群。由於都市人工作時間長，常到晚間甚至深夜才有空處理寵物相關需求，臨時購買飼料或用品時，全天候店家就顯得特別重要。
店經理也坦言，這類需求逐年增加，加上現代人作息偏晚，凌晨1、2點仍會出現來客，夜間業績約占整體25%左右。消費者則表示，通常只有在寵物出現急需時才會半夜前往，但能有24小時選擇，確實讓人更安心。