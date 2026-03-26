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「京華城案」北地院一審重判民眾黨前主席柯文哲17年徒刑，其中光是兩項「公益侵占罪」便合計重判5年6個月，成為判決焦點。北院採信檢方舉證，認定柯文哲透過基隆市副市長邱佩琳收受謝國樑母親等三人共600萬元捐款卻未入帳，以及將木可公司募款小物與以肖像授權收取授權金共6千多萬元挪為私用，侵占總額驚人；北院指出，政治獻金專戶戶名不只有柯文哲、更包含「副總統擬參選人吳欣盈」，顯見其屬公益受託財產而非個人私產，且候選人僅為政治獻金「管理者」而非完全所有權人，因此不採信柯文哲等人辯詞。北院一審針對柯文哲公益侵占罪處有期徒刑2年；共同犯公益侵占罪處有期徒刑3年6個月；加上其他3大罪共判刑17年，褫奪公權6年北院認為，政治獻金依法須存入專戶並受嚴格管制，在法律制度上並非候選人得自由支配的私人財產。即便性質屬於「捐贈」，也不代表所有權歸候選人個人所有，更何況從政治獻金的設立目的與法律規範來看，。這筆款項具備高度公益性，與個人私產截然不同，在刑法評價上仍具「他人性」。若行為人僭越權限將其置入私人帳戶，自應論以公益侵占罪。針對柯文哲等人主張政治獻金屬於個人所有的辯解，北院認為這將使法定的監督功能蕩然無存，顯不足採信。回顧事件，檢方起訴前民眾黨主席柯文哲涉嫌收受基隆市長謝國樑母親林曼麗、東方文華董事長林命群等3人透過時任民眾黨副秘書長邱佩琳轉交的600萬元，且未存入政治獻金專戶。此外，柯文哲將肖像權授權木可公司，並以授權金名義支付1500萬元，是利用迂迴手段將政治獻金挪為私用，並涉嫌動用124萬餘元政治獻金支付木可員工薪資。另外，柯文哲於敗選後委託國際電影公司董事長邱復生規劃網站並支付100萬元，亦被認定違法挪用。檢方指出，時任競辦財務長李文宗與木可負責人李文娟，涉嫌與柯文哲共同侵占木可公司網宣收入4133萬餘元及演唱會盈餘77萬餘元。另有採風情資分析公司配合要求，將300萬元捐款改匯木可公司並取得不實發票，以商業交易名義掩飾捐贈行為。