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美國與伊朗戰爭持續將近一個月，美媒披露，美國正準備向中東增派數千名士兵，引發可能對伊朗發動地面攻擊的猜測，同時美伊雙方對談判的說法仍有矛盾。若美軍增派部隊人員至中東會發生什麼事？軍事專家分析三種可能情境。根據CNBC報導，美國國防部正準備從陸軍第82空降師派遣約3,000名士兵前往中東，並同時部署兩支海軍陸戰隊遠征部隊，以支援在伊朗的軍事行動。軍事專家表示，目前部署的增援兵力規模，似乎更像是有限且具控制性的行動計畫，而非長期持續的地面戰役。美軍增派軍力，使得伊朗兩個具有戰略價值的島嶼成為焦點，同時也引發外界對美國是否可能奪取伊朗核材料的疑問。退役美國陸軍中校、現為智庫Defense Priorities資深研究員戴維斯（Daniel Davis）估計，實際可直接作戰的地面戰鬥部隊可能只有約4,000至5,000人。他表示，「這樣的兵力足以在一段時間內奪取一個小型目標。第82空降師是一支快速反應部隊，能夠迅速在地面行動，但通常是為後續更大規模部隊的到來鋪路。」戴維斯在CNBC《Squawk Box Asia》節目中表示，「我沒有看到任何證據顯示，美國曾經考慮部署足夠規模的部隊，更不用說已經進入警戒、準備、裝備與訓練階段。那種規模的部署需要數月時間才能完成。」戴維斯表示，從目前部署的有限地面兵力來看，美國理論上可能執行三種行動。第一種可能，是奪取格什姆島（Qeshm Island）。該島位於荷姆茲海峽彎曲的位置。格什姆島位於伊朗南部外海，是波斯灣最大的島嶼。該箭頭形島嶼鄰近極具戰略重要性的荷姆茲海峽。近日有報導指出，伊朗在島上的地下隧道中存放反艦飛彈、水雷、無人機及攻擊艇，因此該島成為可能的美國目標。戴維斯表示，第二個可能目標是伊朗的哈爾克島（Kharg Island），該島是伊朗石油產業的核心。這是伊朗的「石油生命線」，是一座距離伊朗本土海岸約15英里的珊瑚島。他認為，第三種情境則是突襲行動，試圖奪取超過400公斤的再處理核材料，前提是美國能找到該材料，且集中程度足以讓突襲行動可行。約90%的伊朗原油出口會先經過哈爾克，之後油輪再經由荷姆茲海峽運輸。因此，該島對伊朗經濟極為重要，使其特別容易成為軍事攻擊目標。不過分析人士指出，若要奪取該島，極可能需要地面部隊行動，而美國過去似乎一直不願進行這類行動。退役美國海軍中將、曾任美國海軍第五艦隊司令的報導指，美軍兵力並不適合長期地面戰，國際戰略研究所（IISS）陸戰專家史都華（Ruben Stewart）表示，目前準備部署的美軍兵力規模，並不符合長期地面戰的需求。他認為，「明顯缺少的是長期地面戰所需的重型裝甲部隊、深度後勤體系，以及完整指揮結構。實際上，這支部隊可以快速且選擇性地行動，但無法在伊朗境內深處或長時間維持作戰。」他認為，「奪取哈爾克島在技術上可行，但會造成情勢升級，因為該島對伊朗石油出口極為重要。相比之下，奪取伊朗核材料反而最不現實，因為那需要更大規模且長期的地面部署。」史都華表示，目前相對有限的部署規模，或許應被理解為一種「強制性施壓工具」，因為川普政府正試圖提升談判籌碼，並向外界表達，一旦外交失敗仍有其他選項。