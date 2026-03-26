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渣打銀行今（26）日宣布，攜手國際金融科技公司財經智慧（FinIQ）打造「自動化結構型產品報價平台」，並引進高盛、巴克萊銀行及法國巴黎銀行等國際發行機構商品，此新平台運用數位化架構整合客戶需求、支援短時間內於多家發行機構間搜尋報價，並透過自動化文件產出與優化的交易流程，打造一站式便捷的財富管理服務。渣打銀行總經理游天立表示，隨著客戶的財富持續累積，渣打銀行也透過財富管理平台數位化，結合國際級的合作夥伴，提供多元的資產配置，不但讓客戶掌握投資先機，也追求能有效分散風險。在台灣，我們不斷導入廣受好評的數位平台與服務，進一步將國際級產品與體驗在地化，不僅呼應主管機關打造亞洲資產管理中心的目標，也提升財富管理相關服務的深度與廣度。渣打已先後在香港與新加坡成功導入「自動化結構型產品報價平台」，渣打集團資本市場產品及解決方案全球主管 Nicolas Rigois今日亦專程來台出席記者會，並指出在亞洲，我們看到高資產客群對即時性、客製化及跨資產配置的需求不斷湧現。渣打運用長期累積豐富產品經驗以及市場洞察，結合適配的風險管理架構，與國際發行機構的緊密合作，打造具競爭力的數位平台，以滿足客戶對結構型商品的高度興趣。他也提到，結構型商品的市場需求隨著亞洲財富管理市場的迅速崛起，規模相較2年前已有翻倍成長。渣打透過集團資源將「自動化結構型產品報價平台」導入台灣，除了提供與國際同步的財富管理服務，也是著眼台灣客戶對相關產品的潛在需求。渣打銀行財富管理處處長Samrat Khosla也談到，結構型商品在高資產客群的資產配置中向來扮演重要角色。由於此類商品架構較為複雜，風險相對較高，僅能提供予專業客戶，因此能夠在多家發行機構間提供具競爭力的價格顯得格外關鍵，這也是渣打銀行堅持開放式平台架構(Open-Architecture)的具體成果。」透過與國際金融科技公司財經智慧（FinIQ）的合作，渣打銀行可以運用「自動化結構型產品報價平台」即時取得多家國際發行機構的同步報價，並依據客戶需求與風險偏好，比對並搜尋符合條件的產品組合，再結合高度自動化的交易流程，有望大幅提升整體交易執行效率，面對市場快速波動，協助客戶在評估自身財務狀況及風險承受度後，更能即時掌握先機。台灣近年財富快速累積，顯示市場對進階財富管理服務的強勁需求，也是促使渣打將結構型商品平台導入台灣。渣打銀行強調，這不只是複製香港與新加坡的模式，而是針對台灣市場進行在地化調整，確保符合本地法規與客戶需求。從亞洲整體來看，結構型商品市場在過去10年持續穩定成長，即使歷經疫情與市場波動，趨勢依然強勁。渣打也觀察到，其背後關鍵驅動力來自「便利性」與「高度客製化」，讓投資人能依自身需求進行更精準的風險管理。這樣的趨勢不僅存在於金融產業，也普遍出現在各個消費與服務領域，顯示其具備長期發展的基礎。對銀行而言，這意味著需持續加大在科技與基礎建設上的投資，同時提升營運能力，以因應更高交易量與更碎片化的客戶需求。此外，也必須強化人才培訓與顧問服務品質，使專業諮詢在客戶關係中扮演更關鍵的角色。渣打也將此平台視為在台灣發展的重要里程碑，未來也將持續深化在台投資，持續提升高資產客群各項服務，自去年進駐亞洲資產管理中心高雄專區以來，提供資產管理專區客戶保費融資、金融資產組合融資、另類基金等專屬專區客戶的產品。如今再推出「自動化結構型產品報價平台」，更可協助客戶即時掌握市場機會。