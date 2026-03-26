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泰國一名救蛇員兼YouTuber日前公開一段驚險影片，一條原本裝在袋中的眼鏡蛇竟在行進中的車內突然脫逃，先爬上方向盤，接著滑到駕駛腿上，讓車上兩人當場嚇出一身冷汗。所幸駕駛及時停車，救蛇員也在確認安全後徒手將蛇控制住，整起過程雖然沒有造成人員受傷，卻也讓他事後直呼，運送毒蛇的方式真的不能大意。Nick Wildlife在3月23日把影片上傳到Facebook，並在貼文中強調，這是真實發生的事件，並非為了流量刻意設計的橋段。影片曝光後迅速引發討論，因為畫面中可見一條疑似眼鏡蛇的毒蛇，竟直接出現在行進中的車內，場面相當驚悚。從影片內容來看，當時這條蛇先在方向盤上游走，隨後滑落到駕駛腿上。開車的男子是Nick的友人Ton，面對毒蛇突然貼近身體，車內氣氛瞬間緊繃。Nick當下只能一邊提醒對方先不要亂動，一邊要他慢慢把車靠邊停下，避免蛇受驚後突然攻擊。等車子停妥後，Nick先行下車，接著要Ton繼續保持冷靜，暫時不要亂動。確認情況稍微穩定後，他才示意Ton離開車內，自己則回頭搜索蛇的去向。後來他在後座地板找到這條眼鏡蛇，並直接徒手把蛇抓出車外，再移到路邊，小心把蛇裝進白色布袋內，最後將袋口綁緊。這段影片吸引不少網友按讚，認為Nick處理得相當沉著，也有人質疑整起事件可能是為了衝高點閱而設計。對此，Nick之後再度發文否認，強調自己和朋友不可能拿性命開玩笑，更不會為了社群流量刻意安排這種高風險場面。Nick也補充，這條眼鏡蛇原本是泰國大城府當地救援人員捕捉到的，對方先把蛇裝進肥料袋，再交由他接手，準備送往他認為適合野放的地點。沒想到在運送途中，眼鏡蛇竟咬破肥料袋脫逃，才會演變成車內驚魂。他表示，幸好當時蛇的狀態看起來有些混亂，注意力放在探索車內環境，沒有立即出現明顯的激烈攻擊行為，否則後果恐怕不堪設想。Nick也說，這件事其實是約2年前發生的舊事，這次重新公開影片，主要是想提醒其他救援人員，運送有毒動物時絕對不能使用肥料袋這類並非專業防護用途的容器，否則一個疏忽，真的可能把自己困在最危險的位置。這起車內眼鏡蛇驚魂，表面看似一場驚險脫困，實則凸顯野生動物救援工作的高度風險。從捕捉、裝載到野放，每個環節都不能仰賴經驗硬撐，也不容許使用不符規範的簡易容器。面對毒蛇，任何看似微小的疏失，都可能在瞬間演變為致命危機。