前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案、政治獻金案，今（26日）一審宣判出爐，柯文哲遭判處有期徒刑17年、褫奪公權6年，2028總統夢碎；對此，律師林智群表示，如果上訴只是要爭取免除褫奪公權，爭取參選總統，是絕對不可能成功的。

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柯文哲涉京華城容積率弊案、政治獻金案，遭到台北地檢署依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等罪嫌起訴，被求刑一共28年6月。歷經台北地院一年多的時間審理，今（26日）下午2時30分一審宣判出爐，柯文哲遭判處有期徒刑17年、褫奪公權6年；其中，檢方所起訴的4大罪名均成立。

林智群在臉書發文表示，「一堆人都在討論阿北會不會被褫奪公權」，依照貪污治罪條例的規定，只要成立貪污罪，就一定會被褫奪公權！」

林智群分享，他之前處理過的一個貪污案件，被告是認罪的，一審判得不重，可是判褫奪公權，當事人想上訴，爭取不要褫奪公權，因為他想繼續當公務員。

林智群直言，「我跟他說這樣是不可能的，除非他改口否認犯罪（貪污罪），法院改判無罪，才有可能免除褫奪公權，可是這樣做的風險非常大，我是不建議。如果上訴是維持認罪（貪污罪），只是要爭取免除褫奪公權，上訴是絕對不可能成功的。」

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