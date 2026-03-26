我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德近日表示，經過經濟部審慎評估，核二、核三廠具備重啟運轉條件；台電目前正著手準備相關程序，預計本月底將重啟計畫送交核安會審議。環境部長彭啓明說，「我是一個專業科學人」，並沒有立場、沒有支持某一方，以現在的職位而言，「就是依法行政。」針對核電重啟議題，彭啓明今（26）日接受媒體聯訪時，被問到針對《環境基本法》跟《氣候變遷因應法》提及的「非核家園」後續是否考慮修法。他說，去年上任環境部長後，注意到有些委員的確對此有意見，表達一定要修法。不過，環境部並非核安或核能的主管機關，因此原本所提的「非核家園」都是理念表達。彭啓明說，過去1、2年重啟或延役核電的討論，確實內部有進行過探討，包括是否要進行環評，但目前的規範內是不需要的。不過，對於彭啓明個人而言，是否支持重啟核電。他回應，「基本上個人有個人的思考」，許多國家面對全球戰爭的影響，確實有些變化，而自己是專業的科學人，因此沒有制定要反核或擁核的立場，「我並沒有立場」，而是從科學角度來看這件事，必須謹慎看待，尤其以現在職位而言「我就是依法行政。」