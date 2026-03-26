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泰國武里南府驚傳離奇意外，一名男子因胸口劇痛緊急送醫，原本身上看不出任何外傷，沒想到X光檢查後，醫師竟發現一根長達7公分的縫衣針插在胸腔內，位置就卡在心臟旁邊，距離刺中心臟只差一步。由於異物所處位置極度凶險，院方已火速將他轉送大醫院開刀，整起事件也讓當地民眾看傻。根據《泰國日報》報導，武里南府克拉桑區救援隊於3月24日接獲通報，指一名男子胸口突然劇烈疼痛，情況相當不對勁。患者布隆勒特．薩塔拉姆（Boonlert Sattaram）原本一度想靠喝水緩解不適，但完全沒有改善。救援人員趕到時，他正站在屋外，一手死命壓著胸口，腳步踉蹌地朝外走來，模樣相當痛苦。更詭異的是，救援人員第一時間檢查後，並未在他身上發現明顯傷口，外觀看不出遭尖銳物刺傷的痕跡，因此先將人送往克拉桑醫院進一步檢查。直到院方替他照X光後，才赫然發現胸口內竟有一個細長尖銳異物，進一步確認就是一根約7公分長的縫衣針，而且位置緊貼心臟附近，讓整起病情瞬間升高到高風險等級。由於針卡的位置太危險，手術難度與風險都很高，克拉桑醫院隨即決定將布隆勒特轉送到武里南醫院治療，準備進行手術。至於手術結果與患者最新狀況，截至目前仍未對外公開。患者25歲親屬索蓬．諾普羅姆（Sophon Nokprom）受訪時表示，布隆勒特目前情況危急，急需接受手術。他推測，那根針很可能就是布隆勒特平常縫補衣物時使用後，隨手遺落在床上的縫衣針。因為布隆勒特平時下班返家後，常常直接躺上床休息，疑似就是在那個瞬間，針意外從胸口刺入體內，最後一路進到胸腔。住在附近的29歲鄰居蘇拉雅（Suranya）也向媒體表示，她曾聽見布隆勒特痛苦喊叫長達2個多小時，直到救援隊抵達現場後，聲音才停下來。這起看似家中小物釀成的大意外，如今演變成一場差點要命的急救事件，也讓人再度注意到，日常生活中看似不起眼的尖銳物品，一旦處理不慎，後果可能比想像中更嚴重。