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ASIC設計服務與AI軟體公司擷發科近年公司發展前景佳，董事長楊健盟近日在AIEXPO專業展上表示，公司現階段業務主力在企業物流、安防及無人機上相關應用，這部分接獲的合作或訂單需求很多，而AI ASIC也有一定比例，今年有不錯展望，預期今年AI將佔整體營收飆升到5成。擷發科在AI EXPO展出多項解決方案，其中AIVO圖像化AI視覺軟體平台，在安防領域展現高度精準辨識能力，並可進一步延伸應用至無人機應用透過視覺AI賦能，使無人機從傳統人力遙控升級為具備自主執行任務能力的AI系統。亞洲指標性 AI產業盛會「AI EXPO Taiwan 2026」昨日於台北圓山花博爭艷館盛大登場。擷發科在展場上呈現多項解決方案，其中AIVO圖像化AI視覺軟體平台，在安防領域展現高度精準辨識能力，並可進一步延伸應用至無人機應用透過視覺AI賦能，使無人機從傳統人力遙控升級為具備自主執行任務能力的AI系統。楊健盟指出，目前看來，擷發科在企業物流、安防以及無人機相關應用，收到不少客戶談合作，或是訂單需求。AI AISC方面也有一定業務比例，他說，由於去年全球產業受美國總統川普衝擊，很多企業觀望、或者延後出貨時間，因為他們必須確定要從哪邊出貨，才不會被課徵龐大關稅，他們都在猶豫「我到底要在哪邊投產？我要在新加坡、我要在台灣，還是說我要在馬來西亞、我要在哪邊投產這樣子。」現在關稅大致底定，因此擷發科在今年開始逐步有一些AISC專案，客戶要求公司持續執行，「我們看起來在今年AISC上面也會有一些不錯的展望這樣子。」楊健盟特別提到，在無人機載具業務方面，近期國外一家消防公司正積極與擷發科洽談，計畫將原用於農藥噴灑的無人機改裝為消防用途，並以AI分析火場影像，精準定位火點，在大型火災中克服水源與場地限制，使消防員集中火力打擊核心火源，有效抑制延燒。他說，公司的Eagle AI系統可在訊號受干擾時自動切換至AI模式，進行地形地貌偵測、路徑規劃與任務執行，實現真正的「無人」自主飛行，顯著提升實用性與可靠性。另一方面，楊健盟表示，擷發科也在今年Embedded World 的新技術發表會上，成功與輝達並列，列入聯發科的Tier 1合作供應夥伴，他認為，未來公司的AIVO技術應該也會更普遍地應用在許多不同的領域，也讓擷發科在邊緣AI落地開始站上核心地位。至於下半年擷發科訂單能見度如何？楊健盟笑說，今年才剛剛開始，不過，也已經有客戶找他簽合約，因此目前看來應該是樂觀的。