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▲羅夏恩4歲上節目爆紅，17歲的她終於圓夢準備出道。（圖／IG@awesomehaeun）

曾被封為韓國「小泫雅」的羅夏恩，17歲的她終於要出道了！過去曾在SM娛樂當了兩年練習生卻無緣一圓偶像夢的她，終於確定在今年4月以女團UNCHILD成為女團偶像，同公司的團體還有知名女團STAYC，未來發展掀起許多關注。羅夏恩出生於2009年，她年僅4歲就登上綜藝節目《Star King》，以超齡舞技翻跳泫雅歌曲〈Bubble Pop〉，因此被封為「Baby泫雅」，之後她持續活躍於《K-pop Star 4》、《不朽的名曲》等節目，甚至還站上2018年MMA頒獎典禮，為現場介紹入圍者，相關影片至今仍是許多粉絲心中的經典畫面。除了電視與典禮舞台之外，羅夏恩也個人YouTube頻道「Awesome Haeun」，靠著大量K-POP舞蹈翻跳影片累積驚人流量，訂閱人數突破500萬；IG也有超過一百萬以上粉絲，是全韓國、K-pop粉絲一起看著長大的女孩。2022年羅夏恩宣布簽約SM娛樂，不過這段「SM出道夢」最終卻沒能成真，2024年8月她結束了兩年的練習生生活離開SM娛樂；不過羅夏恩沒有停下腳步，同年度她簽約加入HIGH UP Entertainment，因為這個公司是打造人氣女團STAYC的公司，旗下音樂製作團隊也相當有實力，因此羅夏恩地加入，更是為公司增添了一分不同色彩。近日韓媒報導，羅夏恩將於四月以女團「UNCHILD」成員的身分正式出道，正式圓夢成為舞台上閃亮的偶像，這是HIGH UP繼2020年推出STAYC後，時隔約6年再度推出全新女團，消息曝光後，掀起網友紛紛感嘆「從小看她看到大，終於要出道了」、「好替她開心」、「看她勇敢追夢就好欣慰」、「一定會支持羅夏恩！」