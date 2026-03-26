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前台北市長柯文哲京華城案今日下午宣判，柯文哲遭判有期徒刑17年、褫奪公權6年。律師黃帝穎指出，這是檢驗現任主席黃國昌及民眾黨立委對柯文哲的忠誠時刻，若民眾黨團提案修選罷法「排黑條款」，刪掉「一審十年以上徒刑」不得參選的條文，即可讓柯文哲參選資格不受限制。柯文哲涉京華城容積率弊案、政治獻金案，遭到台北地檢署依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等罪嫌起訴，被求刑一共28年6月。歷經台北地院一年多的時間審理，今（26日）下午2時30分一審宣判出爐，柯文哲遭判處有期徒刑17年、褫奪公權6年；其中，檢方所起訴的4大罪名均成立。黃帝穎今日在臉書發文表示，台北地院今天宣判，被告柯文哲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄罪部分，判刑13年；政治獻金公益侵占部分，判刑2年、3年6月；挪用眾望基金會資金涉背信部分，判刑2年6月。合併應執行有期徒刑17年、褫奪公權6年。黃帝穎指出，此刻將檢驗黃國昌及民眾黨立委對柯文哲的忠誠，可觀察民眾黨團是否提案修選罷法「排黑條款」，刪掉「一審十年以上徒刑」不得參選的條文，回到舊選罷法「貪污定讞」才不得參選。黃帝穎直言，柯文哲目前才一審宣判，修法即讓柯文哲參選資格不受限制，一審判決柯文哲17年徒刑，將檢驗黃國昌及民眾黨立委對柯文哲的忠誠。