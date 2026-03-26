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美國已向伊朗提出停戰提議，中東戰事露出停火曙光，傳以色列總理納坦雅胡下令「48小時集中打擊行動」，想把握時間摧毀伊朗軍事設施。以色列官員今（26日）也稱，主導封鎖荷姆茲海峽的伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令湯西里（Alireza Tangsiri），已遭空襲擊斃。據美聯社報導，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍司令湯西里（Alireza Tangsiri）及其他高級海軍指揮官，昨晚在荷姆茲海峽附近的戰略要地阿巴斯港（Bandar Abbas）遭空襲擊斃。卡茲表示，湯西里應該為封鎖荷姆茲海峽的行動負責，這次襲擊已向伊朗其他高級軍官發出明確訊號，及以色列軍方將繼續追捕他們。以媒報導，湯西里自2018年起擔任海軍司令，立場強硬，曾多次威脅要封鎖荷姆茲海峽，頻繁在波斯灣水域與美國軍艦對峙。革命衛隊海軍在波斯灣水域專門執行針對德黑蘭敵對勢力商船及軍艦的快速小規模作戰任務。而美國已將停戰協議提交給伊朗，以色列高階官員也向以色列第12頻道表示，雖然伊朗與美方達成詳盡協議的機率不高，但雙方簽署框架性協定的可能性確實存在，以色列必須預做準備。以色列2名高層官員與2名知情人士也向紐約時報表示，總理納坦雅胡已指示軍方在48小時內集中火力癱瘓伊朗武器製造能力，並與摩薩德（Mossad）局長巴爾內亞（David Barnea）、國防軍參謀總長薩米（Eyal Zamir）及國防部長卡茨（Israel Katz）等核心幕僚會商對策。