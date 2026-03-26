民眾黨前主席柯文哲涉入的京華城容積獎勵案、民眾黨政治獻金案等4大案，今（26）日為一審宣判，台北地方法院認定柯文哲收賄210萬元，判處應執行有期徒刑17年、褫奪公權6年，全案可上訴。對於判決結果，自稱柯黑的網紅陳沂傻眼至極，「天啊！什麼荒謬的理由？這樣以後哪個政黨敢隨便收政治獻金？」
柯文哲一審遭重判17年 陳沂：什麼荒謬的理由
柯文哲遭被依《貪污治罪條例》重判17年，陳沂傍晚發文分享看法，她說柯P被判有罪的理由並非之前備受爭議的「小沈1500（萬元）」Excel檔，也不是在台北市長辦公室踩飛輪收下300萬元，而是法官認定有人用人頭戶捐210萬政治獻金予民眾黨，作為京華城容積率「前金、後謝」的後謝金。
對此，陳沂大呼：「天啊！什麼荒謬的理由？這樣以後哪個政黨敢隨便收政治獻金？只要有人打錢進去，就可以說你貪污欸！」她接著表示，身為柯黑，希望司法能拿出真憑實據給柯文哲教訓，「不要搞到柯黑都還得出來幫柯文哲說話！」
貼文曝光後，網友議論紛紛，「就這麼剛好，褫奪公權6年...太明顯了吧法官」、「台灣司法真的爛到...沒下限」、「以後哪個政黨敢隨便收政治獻金？答案很明顯吧」、「所以蔡英文跟賴清德是不是也要查？可能會更精彩」、「210萬就可以賄賂台北市長...而且是上千億圖利...」
柯文哲被法官認定收賄 民眾黨抗議司法迫害
審判長江俊彥在法庭上表示，柯文哲犯違背職務行賄、收賄罪，主要是指收賄210萬元的部分，雙方有對價關係存在，比例原則、金額多少不是定罪的關鍵，而判決出爐後，民眾黨發聲明抗議司法迫害，認為這是「政治力介入司法」的典型案例，強調檢方在審理過程中多次編故事且證據薄弱，法官的判決是基於臆測而非實據，全力支持柯文哲上訴。
資料來源：陳沂臉書
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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柯文哲遭被依《貪污治罪條例》重判17年，陳沂傍晚發文分享看法，她說柯P被判有罪的理由並非之前備受爭議的「小沈1500（萬元）」Excel檔，也不是在台北市長辦公室踩飛輪收下300萬元，而是法官認定有人用人頭戶捐210萬政治獻金予民眾黨，作為京華城容積率「前金、後謝」的後謝金。
對此，陳沂大呼：「天啊！什麼荒謬的理由？這樣以後哪個政黨敢隨便收政治獻金？只要有人打錢進去，就可以說你貪污欸！」她接著表示，身為柯黑，希望司法能拿出真憑實據給柯文哲教訓，「不要搞到柯黑都還得出來幫柯文哲說話！」
貼文曝光後，網友議論紛紛，「就這麼剛好，褫奪公權6年...太明顯了吧法官」、「台灣司法真的爛到...沒下限」、「以後哪個政黨敢隨便收政治獻金？答案很明顯吧」、「所以蔡英文跟賴清德是不是也要查？可能會更精彩」、「210萬就可以賄賂台北市長...而且是上千億圖利...」
審判長江俊彥在法庭上表示，柯文哲犯違背職務行賄、收賄罪，主要是指收賄210萬元的部分，雙方有對價關係存在，比例原則、金額多少不是定罪的關鍵，而判決出爐後，民眾黨發聲明抗議司法迫害，認為這是「政治力介入司法」的典型案例，強調檢方在審理過程中多次編故事且證據薄弱，法官的判決是基於臆測而非實據，全力支持柯文哲上訴。
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