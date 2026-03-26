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美國與伊朗戰爭持續，美國透過巴基斯坦等第三方國家提出談判條件，但伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）公開表示，伊朗目前的政策是繼續抵抗，沒有進行任何談判。對此，美國總統川普（Donald Trump）今（26）日再度警告伊朗「盡快認真」看待談判，以免為時已晚，錯過這次機會將「再也沒有回頭路」。川普在個人社群網路Truth Social發文表示，「伊朗的談判代表非常不同，而且『很奇怪』。他們正在『懇求』我們達成協議，在軍事上已被徹底摧毀、毫無翻身機會的情況下，他們本來就應該這麼做；但他們卻對外宣稱只是『正在評估我們的提案』。錯了！！！他們最好盡快認真起來，否則一旦為時已晚，就沒有回頭路，而且後果將不堪設想！！」阿拉格奇之前酸美國，「他們現在談論談判，本身就是承認失敗。當初不是他們說要『無條件投降』嗎？那為何現在又動員最高層官員推動談判？」阿拉格奇表示確實有收到許多地區國家的外交部長的聯繫，但伊朗的立場依然堅定，認為沒有保證的停火只是一種惡性循環，只會導致戰爭重演。巴基斯坦外交部長達爾（Ishaq Dar）稍早也在X發文表示，「媒體對旨在結束中東持續衝突的和平談判進行了不必要的猜測。事實上，美伊之間正透過巴基斯坦傳遞訊息進行間接對話。在此背景下，美國提出了15項要點，伊朗正在對此進行討論。土耳其和埃及等兄弟國家也對此倡議表示支持。巴基斯坦始終致力於促進和平，並將繼續竭盡全力維護該地區及其他地區的穩定。對話與外交是唯一的出路」。