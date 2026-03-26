我是廣告 請繼續往下閱讀

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲因京華城等案，遭檢方起訴求刑28年6月，過程歷經兩年攻防，台北地院今（26）日一審宣判，判處合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。辯護律師鄭深元表示，針對210萬元判決有罪的部分，法院認為沈慶京在109年2月20日上午10點進入市長室，雖然法院坦承「不知道談了什麼」，但因朱亞虎在外面等候時看到沈慶京面露微笑，法院竟據此認定雙方已達成本案行收賄的「默示合意」。鄭深元質疑，合意什麼、笑什麼，法院都不知道，這就認定是合意。此外，關於109年3月24日至26日匯款至台灣民眾黨政治獻金帳戶的210萬元，鄭深元說明，當時朱亞虎是因威京集團年年虧損、不符捐獻條件才改用人頭匯款，目的是支持民眾黨。這筆錢進入政治獻金帳戶後，始終用於正常黨務，從頭到尾沒有領出來，柯文哲個人更沒有領出一毛錢。鄭深元質疑，錢是給政黨帳戶而非柯文哲本人，這難道算收賄嗎？鄭深元指出，朱亞虎感謝560%基準容積的簡訊是在兩年半之後，哪有行賄者會憋兩年半才行賄？且簡訊中並未提到獎勵容積，法院卻執意認定是為了爭取20%的獎勵容積。他質疑，若以210萬元的捐款換取價值高達120億元的利益，這完全不符合對價性，且朱亞虎匯款後是向周圍三人邀功，並未告知柯文哲本人，這竟然也能成為行賄證據。最令辯方意外的是，審判長當庭說明這210萬元是「前金」，並稱「可能有後謝」，但判決中對後謝在哪裡隻字未提。鄭深元指控，本案在109年7月30日都委會的研議結果明明是「不予補救」，檢察官卻在申請搜索票時欺騙法官說是「予以補救」，對於台北地院認為210萬元有達成某種效果，完全無法理解。