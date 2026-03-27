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▲蘇一峰醫師指出，蹲馬桶很用力可能真的會猝死，最危險的兩個動作就是「憋氣」和「用力」。（示意圖／取自Unsplash）

眼前一黑就是警訊

曾活躍於電視圈、也曾主持客家美食節目的51歲邱姓男子，近日被發現陳屍住處浴室，檢警初步相驗後研判死因為「心因性休克」，家屬也證實死者本身有心臟病史。由於現場狀況顯示，死者疑似在如廁時用力過猛發病。排便太用力是否真的會猝死？據了解，邱男原本與友人有約，但友人到場後多次敲門、打電話都無人回應，察覺有異後報警。警消破門後，發現他倒臥浴室、已明顯死亡多時。相驗資訊顯示，現場留有如廁跡象，檢察官會同法醫於3月16日相驗後，初步確認死因為「心因性休克」，家屬對結果並無異議，並表示死者過去確有心臟病史。蘇一峰在臉書發文指出，很多人不知道「蹲馬桶很用力可能真的會猝死」，；同時迷走神經也可能被活化，心跳變慢，使心臟輸出進一步下降。若憋氣太久，血氧還可能下降，讓心肺負擔再加重。蘇一峰提醒，不少人排便時曾有「眼前一黑」的經驗，這很可能就是血壓瞬間過低的警訊，另一方面，若用盡全身力氣排便，血壓也可能短時間快速飆升，有些人甚至會出現臉紅脖子粗的情況，若本身就有高血壓、心臟病或腦血管風險，劇烈波動就可能誘發心臟事件，甚至腦出血，這也是為何馬桶上突然昏倒、猝死的案例，臨床上並不罕見。醫界提醒，若平時已有便祕問題，切勿長時間蹲坐馬桶、憋氣硬解，應優先從補充水分、攝取足夠膳食纖維、規律運動與必要時就醫改善排便狀況著手。尤其有心血管疾病、三高病史，或近期常出現胸悶、喘、頭暈、排便時冒冷汗等情形者，更不該輕忽。