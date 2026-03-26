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▲廖思惟過去曾在小紅書公開男友長相，被猜測就是她未婚生子的生父。（圖／翻攝自小紅書）

「台灣第一名媛」孫芸芸的長女廖思惟被爆低調升格當媽，消息一出震撼外界，因是未婚產子，孩子傳說中的富二代爸爸也吸引全網關注，今日小紅書網友爆料，孩子的爸爸根本不是富二代，是一名在澳洲擔任房產銷售的華人男性，而他的正臉照也曝光，掀起許多話題。今日一名自稱Jerry Li的男子突然在小紅書發文，透露自己就是廖思惟小孩的爸爸，不僅貼出多張與廖思惟的合照，還曬出陪伴產檢、孕期與生產相關照片，強調自己並不是外界傳言中的「不負責任的人」。隨著生父貼文被瘋傳，原先外界認為Jerry是來自大陸北方的富二代，但後續有網友翻出資料發現，實際情況似乎並非如此，透露Jerry目前人在澳洲黃金海岸，從事房地產銷售業務，工作性質偏向地產業務，並非外界最初想像的「豪門富二代」；而Jerry的正臉照同時也被「開盒」，照片中他看起來外型斯文、五官端正，不過仍遭到許多網友吐槽「還好沒結婚，不然太可惜廖思惟了。」不過自稱是生父的認親貼文目前已經刪除，孫芸芸、廖思惟本人也沒有出面回應真偽，事實上，26歲的廖思惟近年多半定居澳洲，也常在社群分享當地生活，被外界視為孫芸芸時尚基因的完美接班人，還傳出有望接手微風集團40億事業，被外界視為是微風集團繼承人的人選之一。