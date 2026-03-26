我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、侵占政治獻金、挪用眾望基金會款3案，北院今（26）日下午宣判一審17年有期徒刑、褫奪公權6年，柯文哲確定2028年無法參選總統，而就在宣判前，民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯涉《反滲透法》遭起訴，遭綠營痛斥民眾黨遭中共滲透。對此，柯文哲情緒激動，表情猙獰嗆「現在為止，抓到的共諜是陸配比較多還是民進黨工多？民進黨才是共匪」，隨後還氣不過，冷靜數秒才繼續說話。柯文哲今宣判一審17年有期徒刑、褫奪公權6年。對於在宣判前徐春鶯遭收押，是否是司法操作？不少人認為民眾黨遭中共滲透，柯文哲難掩憤怒，直言到現在為止，抓到的共諜是陸配比較多，還是民進黨工比較多？隨後台下小草高呼「民進黨」，柯文哲也情緒失控、齜牙咧嘴嗆「民進黨才是共匪」。柯文哲隨後試圖冷靜，表示自己不是一個很激動的人，但賴清德不要讓國家四分五裂。當總統是要團結國家，讓社會和諧，每天製造對立是在做什麼？隨後他試圖冷靜數秒，把麥克風關掉。