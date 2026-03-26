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柯文哲遭判17年 黃國昌：當下震驚無法相信、遺憾憤怒

黃國昌：一審10年以上的有期徒刑才可以滿足民進黨政治目的

下達全國動員令 黃國昌：本週日上凱道、討公道！

民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城案與政治獻金案，今（26）日一審遭判17年、褫奪公權6年，2028總統夢破滅，民眾黨晚間6時許召開記者會，主席黃國昌致詞說，唯有宣判10年以上有期徒刑，才能滿足民進黨在政治上的目的，喊話小草將更團結陪在柯文哲身旁，繼續向前。強調明天上午將在擴大中央委員會跟中評會的會議上，正式地發出「全國動員令」，「這個禮拜天下午一起『上凱道，討公道』！」語畢在場小草們也高呼「上凱道，討公道！」黃國昌表示，不論柯文哲案子開庭的時候再忙，自己都希望當庭去聽整個言詞辯論以及證據調查的過程。再忙都要仔細地去閱讀、去分析，台北地檢署憑什麼用這樣莫須有的罪名起訴柯文哲。今天在法庭當庭聽判的時候，自己的感受是震驚，因為無法相信，對於律師對判決表達遺憾，自己不僅僅是遺憾更是憤怒，因為這是一個不折不扣、羅織罪名的政治判決。黃國昌說，當初用Excel須有的「1500」，用某時地想要構陷柯文哲的時候，這件事情在過去這一年多來淪為台灣社會的笑柄，淪為北檢起訴最恥辱的印記，怎麼也沒想到，連台北地院都認定不下去的「1500」，就是為了要達成一審一定要宣告柯文哲10年以上有期徒刑。黃國昌說，為了達成10年以上有期徒刑，不惜在荒謬「1500」完全站不住腳之後，轉身用210萬元認定柯文哲違背職務收受賄賂。210萬是捐到民眾黨政治獻金專戶的政治獻金，210萬沒有任何一塊錢落入柯文哲的口袋。更重要的事情是，柯文哲連有7個人分別捐了30萬，總共210萬到民眾黨都不知情。黃國昌說，面對今天這樣的判決，急切地在等待台北地院所發布的新聞稿，因為想要知道到底是怎麼認定210萬竟然可以構成違背職務的賄款。怎麼也想不到，地方法院在刑事訴訟程序上面，在要求嚴格證明法則之下，竟然可以用沈慶京走出了會議室「面露微笑」，來作為柯文哲跟他達成默示合意契約、期約賄賂的證據。黃國昌表示，100多億的利益，結果認定柯文哲作為台北市長收了210萬捐給民眾黨的政治獻金。連法官都知道這樣的認定一定會出大問題，今天當庭宣示的時候，還特別說明「這只是前金」。大家共同的問題，「請問後謝在哪裡？請問後謝在哪裡？」黃國昌提到，連李文宗在開庭的時候，都清楚地證述柯文哲根本不知道有210萬捐款的存在。在判決理由當中，法官還是寫出了柯文哲知道這210萬威京集團捐給民眾黨的政治獻金。請問證據在哪裡？什麼時候刑事審判可以用預測、可以用猜想、可以用「面露微笑」、可以不顧證人在法庭上宣誓作證的證詞，恣意地這樣認定？黃國昌說，因為這些都不重要，只有一件事情是重要的，那件事情就是一定要宣告柯文哲10年以上有期徒刑。「1500」太荒謬了做不到，因此想到了一個更離譜的方法，就是用210萬宣告柯文哲一審10年以上的有期徒刑，才可以滿足民進黨政治上目的。黃國昌質疑，這是哪門子的司法？這是哪門子的法治國原則？面對今天這樣一個不折不扣、先射箭再畫靶的政治判決，自己要跟所有民眾黨黨員跟所有民眾黨的支持者報告，「我們不會畏懼，我們更不可能因此退縮，我們會更團結地站在一起，更團結地站在一起陪伴在柯文哲主席的身旁，繼續向前」。黃國昌說，民眾黨要爭取的不是只有柯文哲個人的清白，要救回來的是台灣已經被民進黨綠色威權所操控的司法。因為今天如果民進黨政府可以用這樣的方式整肅柯文哲，還有誰敢說他不是下一個受害者？黃國昌表示，自己已經責成秘書長，明天早上9時在民眾黨中央黨部，召集中央委員跟中評委擴大聯合會議。現在是展現團結的時候，展現態度的時候。在法庭上面依證據論證據、依法論法，但是沒有辦法抵抗民進黨對於司法的操弄跟控制的時候，民眾黨不會因此而退縮，民眾黨一定會起身行動。黃國昌宣布，自己將正式發出「全國動員令」，「這個禮拜天下午一起『上凱道，討公道』！」語畢在場小草們也高呼「上凱道，討公道！」最後黃國昌說，希望總統賴清德不要迴避，勇敢地出來面對，好好跟台灣人民解釋，為什麼要把台灣司法糟蹋成這樣，這塊土地是大家共同的土地，為了挽救台灣被民進黨糟蹋、蹂躪的司法，民眾黨絕對站在第一線，「向賴清德所領導的綠色威權對抗到底！」