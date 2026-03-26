我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「皇逸居」坐落幸福川首排，擁有市中心少見的水岸景觀與永久棟距。（圖／皇品院建設提供）

高雄車站近年迎來大幅翻新，加上大面積綠意鋪陳，讓車站不再只是轉運空間，而是兼具城市意象與公共開放感的新地標。未來隨高鐵南延，高雄車站將迎來高鐵、台鐵、捷運三鐵齊聚，站區不只承接交通機能，也同步肩負商業、觀光與生活圈升級任務。在一波波建設利多加持下，皇品院建設位於幸福川首排的景觀宅「皇逸居」，憑藉地段、景觀與學區優勢，成為近期備受矚目的住宅案。皇品院建設董事長蔡仁哲表示，高雄站前公辦都更案已正式簽約，未來專四、專五及商四基地將打造結合住宅、商場與辦公空間的複合式開發，並串聯車站廣場、下沉花園與站區動線，持續推進核心區整體翻轉。此外，高雄車站位於城市軸線關鍵節點，北向可串聯左營高鐵生活圈，南向接軌亞灣與AI產業廊帶，整體站區發展潛力備受市場關注。「地段始終是住宅價值的核心」。蔡仁哲表示，「皇逸居」正位在高雄車站核心生活圈，鄰近TOD案、站東商圈與71期重劃區，同時緊鄰百年名校高雄中學，放眼高雄市區，是少見兼具交通、商業、人文與學區優勢的新案。皇品院建設過去已推出10個透天建案，此次選擇高雄車站生活圈，推出第一個住宅大樓「皇逸居」。「皇逸居」坐落幸福川首排，擁有市中心少見的水岸景觀與永久棟距。外觀設計則呼應高雄車站意象，建築立面與停車空間融入幾何線條及雲朵概念，提升整體辨識度。產品規劃上，全案總戶數66戶，主打28~40坪、2~3房，總銷約12.7億元。鎖定市中心首購、換屋與菁英自住客層。