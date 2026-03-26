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萬海26日舉行法說會時指出，中東戰火、紅海繞道、塞港與油價攀升等多重因素交錯，讓貨櫃輪市場原本外界擔心的供給過剩問題並未真正發生，反而使整體運力持續偏緊。總經理謝福隆更直言，在這樣的情況下，主要航線運價「欲小不易」，2026年北美線長約價格可確定將高於2025年。謝福隆表示，近期正值北美線長約談判關鍵期，但中東局勢升溫讓客戶也相當意外，尤其油價大漲後，船公司更不可能輕易下修合約價格。萬海預計在4月中旬陸續完成美國線長約談判，從目前市場情勢來看，明年北美長約價格走高已相當明確。對於市場長期擔憂新船投入後恐出現供過於求，謝福隆指出，近兩年缺船狀況明顯，推升整體租船成本持續攀高，今年又碰上中東戰火，各大航商仍持續繞行好望角，使運力吃緊情況沒有明顯緩解。目前全球不少港口再度出現塞港現象，加上紅海事件拉長前往歐洲的航程天數，以及天候等不確定因素，市場並未感受到貨櫃輪供給過多的壓力，反而是成本面壓力持續墊高。目前全球主要航線運價普遍呈現上升趨勢，也使各大航商在北美長約談判上態度都相對謹慎。