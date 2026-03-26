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民眾黨前主席柯文哲涉京華城、侵占政治獻金、挪用眾望基金會款3案，北院今（26）日下午宣判一審17年有期徒刑、褫奪公權6年，柯文哲確定2028年無法參選總統，而就在宣判前，民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯涉《反滲透法》遭起訴，遭綠營痛斥民眾黨遭中共滲透。對此，民眾黨主席黃國昌反問，拿錢辦事的共諜，不是每個都是民進黨栽培？更直指賴清德重新擁抱核電，難道他才是民進黨口中的中共同路人？民眾黨主席黃國昌說，柯文哲一針見血的點出來，被滲透從總統府到國安會到行政院，這些拿錢辦事的共諜，不是每一個都民進黨栽培的嗎？結果徐春鶯無限上綱到中共在民眾黨指定不分區立委，典型的黨檢媒三位一體又要上演一次。黃國昌說，他必須負責任說，當時柯文哲想法非常率直，新住民在臺灣非常多人，居住在台灣幾十年，為台灣養育第二第三代，生活在土地上都是家人，須要有人幫他們代言，他們透過海選的方式，當初徐春鶯是被徵詢的對象，後來媒體披露後，徐有表明無意繼續參與，甚至到目前為止都不是民眾黨。黃國昌痛斥，民進黨可以上綱誣衊成這樣，他真的要奉勸民進黨政府，真的省省吧，一天想要抹紅民眾黨，連去年反對核管法，都說民眾黨配合北京操控修核管法，弱化國防，這句話是誰說的？不是民進黨立委說的嗎？現在賴清德重新擁抱，難道賴清德才是民進黨口中的中共同路人？