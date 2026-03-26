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邁入第32年的建築園冶獎，今（26）日由主任委員黃啟倫率隊，拜會高雄市政府，正式宣布重啟「消費者評選機制」，並同步規劃誓師大會與擴大頒獎典禮，象徵建築評選邁向「專業 × 全民參與」的新階段。高雄市長陳其邁表示，建築園冶獎長期致力於提升住宅品質與城市景觀，對整體市容環境具有重要貢獻。在AI快速發展的時代，建築應回歸「以人為本」的核心價值，並建議建築產業積極導入AI應用，提升居住服務品質與效率。建築園冶獎自高雄發起，透過專業評審實地評選制度及「不收報名費」機制，長年建立高度公信力，並逐步串聯全台建築專業力量，成為兼具專業性與公共價值的重要平台。黃啟倫表示，感謝高雄市政府在園冶獎草創時期即給予支持，讓平台得以穩健成長。今年隨著台北市正式加入評選體系，建築園冶獎已完整涵蓋全台，正式邁向全國性規模的建築評選平台。高雄市建築經營協會理事長張家豪指出，今年最大亮點為「消費者評選機制」正式重啟，預計邀請百位消費者組成評選團，與專業評審同步進行現地評選，讓建築回到使用者視角，並強化「專業 × 市場」雙軌評價機制。建築園冶獎執行團隊指出，重啟消費者評選制度，象徵建築評選回到最核心的價值—「使用者體驗」。透過消費者的選擇，可更深入理解實際需求，提升產品競爭力與品牌辨識度，並在市場中創造更高價值。未來也將持續透過專業機制、公共參與與國際交流，推動建築產業升級，讓高雄成為台灣建築美學的核心城市。