前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城容積率弊案、政治獻金等案，台北地院今（26）日下午一審宣判有期徒刑17年、褫奪公權6年，不只引起國內討論，連外媒也關注政治後座力。
台北地院今宣判京華城弊案、政治獻金案一審判決結果，柯文哲因圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等罪嫌，遭判有期徒刑17年、褫奪公權6年；競辦財務長李文宗因涉犯違背職務收賄、公益侵占、背信等罪，遭判處4年6月有期徒刑；威京集團主席沈慶京，因涉犯圖利、違背職務行賄，遭判處10年有期徒刑；國民黨台北市議員應曉薇因違背職務收賄、洗錢罪遭判15年6月有期徒刑。
英媒BBC中文報導指出，「此次判決攸關柯文哲的政治前途」，指柯文哲在2024總統大選的得票率獲369萬票、得票率26.46%，敗選宣言稱「下一次，我們一定可以執政」，被視為再競逐2028總統的預告。但《總統副總統選罷法》規定，若曾犯貪污罪且判決已確定，或被判10年以上有期徒刑而判決尚未確定，就不能登記參選總統或副總統。即使柯文哲仍在上訴，判決尚未最終定案，一審判刑達10年以上，仍暫時失去參戰總統大選資格。
BBC也提到，柯文哲在捲入京華城案後，曾説請黃國昌幫忙，被外界視為「托孤」，而黃國昌的民眾黨主席任期將到2026年12月31日為止。
東吳大學政治學系助理教授陳方隅向BBC中文分析，民眾黨一直都是一人政黨，政治聲量集中在黨主席身上。現時柯文哲罪成，黨內難有其他人與黃國昌競爭，預計黃國昌能順利連任黨主席，但仍沒有辦法完全地承接柯文哲的支持者。他認為柯文哲會繼續扮演「烈士」，把悲情牌打到底，鞏固支持者，因為柯文哲承認錯誤，目前10%的核心支持者就會跑光。
此外，BBC中文也關注2026年地方大選「藍白合」，陳方隅分析，柯文哲被判罪成不會影響今年地方選舉的「藍白合」，甚至會變得更順利，因為柯文哲近年努力在地方插旗，成為「攪局者」；預計國民黨在藍白合取得更主導地位，特別是與藍白與綠營選情難分高下的縣市，若柯在，可以直接跟國民黨要到一些東西，柯不在只能完全聽國民黨的。
台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇也指出，未來民眾黨運作會回到柯文哲被羈押的時期，由黃國昌主持黨務、柯文哲擔任精神領袖。而柯文哲一審判後，對民進黨的仇恨更高，或會轉化為與國民黨合作的力量。
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英媒BBC中文報導指出，「此次判決攸關柯文哲的政治前途」，指柯文哲在2024總統大選的得票率獲369萬票、得票率26.46%，敗選宣言稱「下一次，我們一定可以執政」，被視為再競逐2028總統的預告。但《總統副總統選罷法》規定，若曾犯貪污罪且判決已確定，或被判10年以上有期徒刑而判決尚未確定，就不能登記參選總統或副總統。即使柯文哲仍在上訴，判決尚未最終定案，一審判刑達10年以上，仍暫時失去參戰總統大選資格。
BBC也提到，柯文哲在捲入京華城案後，曾説請黃國昌幫忙，被外界視為「托孤」，而黃國昌的民眾黨主席任期將到2026年12月31日為止。
東吳大學政治學系助理教授陳方隅向BBC中文分析，民眾黨一直都是一人政黨，政治聲量集中在黨主席身上。現時柯文哲罪成，黨內難有其他人與黃國昌競爭，預計黃國昌能順利連任黨主席，但仍沒有辦法完全地承接柯文哲的支持者。他認為柯文哲會繼續扮演「烈士」，把悲情牌打到底，鞏固支持者，因為柯文哲承認錯誤，目前10%的核心支持者就會跑光。
此外，BBC中文也關注2026年地方大選「藍白合」，陳方隅分析，柯文哲被判罪成不會影響今年地方選舉的「藍白合」，甚至會變得更順利，因為柯文哲近年努力在地方插旗，成為「攪局者」；預計國民黨在藍白合取得更主導地位，特別是與藍白與綠營選情難分高下的縣市，若柯在，可以直接跟國民黨要到一些東西，柯不在只能完全聽國民黨的。
台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇也指出，未來民眾黨運作會回到柯文哲被羈押的時期，由黃國昌主持黨務、柯文哲擔任精神領袖。而柯文哲一審判後，對民進黨的仇恨更高，或會轉化為與國民黨合作的力量。
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