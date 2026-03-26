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民眾黨創黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率弊案、總統選舉政治獻金案，遭到台北地檢署依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等罪嫌起訴，求刑28年6月。歷經台北地院一年多的時間審理，今（26）日下午一審宣判出爐，北院認定柯文哲收賄210萬，判處有期徒刑17年、褫奪公權6年。對此，國民黨新北市長參選人李四川表示，法律之前，任何人都應有公平、公正的審判，不能有兩套標準、審理過程中，只看事實與證據，尤其，政治不能干預司法。柯文哲今日下午在記者會上表示，竟然用捐給民眾黨的210萬，他根本都不知道有這一筆政治現金說他貪汙，他怒轟司法可以犯錯，但不能沒有良心，並怒轟「賴清德我不會投降！我不會屈服的！」針對柯文哲遭判刑17年，台北市長蔣萬安表示，民眾期待判決應是本於事實，不要有雙標或政治追殺敢，對比共諜、中油涉貪案，標準是否一致，「民眾眼睛是雪亮的」。李四川競選辦公室則表示，法律之前，任何人都應有公平、公正的審判，不能有兩套標準、審理過程中，只看事實與證據，尤其，政治不能干預司法。